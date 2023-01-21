banner877
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İlk kez Mısırlılar tarafından uygulanan bu sanat yeniden gün yüzüne çıkıyor

Unutulmaya yüz tutmuş sanat dallarını yeniden gün yüzüne çıkartan KO-MEK, binlerce yıllık marküteri sanatı için yeni ustalar yetiştiriyor. Hiçbir katkı maddesi ve boya kullanılmadan yapılan bu ahşap sanat, ilk kez Mısırlılar tarafından uygulandı.

İlk kez Mısırlılar tarafından uygulanan bu sanat yeniden gün yüzüne çıkıyor

21 Ocak 2023 Cumartesi 12:43

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), unutulmaya yüz tutmuş binlerce yıllık kültürel mirasları yeniden gün yüzüne çıkartacak ve gelecek nesillere aktaracak ustalar yetiştiriyor. Bu çerçevede KO-MEK, marküteri sanatını geleceğe taşıyacak ustalar yetiştiriyor. Oldukça zahmetli ve vakit isteyen marküteri sanatın yeniden hak ettiği değeri kazanmasını amaçlayan KO-MEK, İlimtepe Kurs Merkezinde açmış olduğu kursla eğitimlere başladı. Günümüzde maliyeti oldukça yüksek olan marküteri sanatının yapımı saray restoreleri gibi mekanlarda uygulanıyor.  
  Genelde sandık, yemek odası, yatak odası, sehpalar üzerinde uygulanan ahşap tekniklerinden biri olan ve şimdiye kadar Kocaeli'de hiçbir camide uygulanmayan marküteri sanatını Adil Fikret Togaç, İlimtepe Merkez Camii'nin kolonlarında uygulayarak bir ilki gerçekleştirdi. Marküteri sanatının bir saray sanatı olduğunu ifade eden Adil Fikret Togaç, “İslami motifler üzerine işlenen bu kaplamalarda yaklaşık 4 bin parça kullanılıyor. birçok aşamadan geçen bu sanat eserini ilk kez İlimtepe Merkez Camiinde kullanarak bir ilki gerçekleştirmiş olduk” dedi. 
 
  “53 yaşında yeni bir meslek sahibi oldum” 
  Marküteri sanatı kursuna katılan İlimtepe KO-MEK kursiyerleri, binlerce parçayı bir araya getirerek birbirinden özel sanat eserleri oluşturmak için çalışıyor. Marküteri sanatını öğrenmeye çalışan kursiyer Yılmaz Yılmaz, “Bu sanatı ilk kez İlimtepe Merkez Camii'nde gördüm. Zor bir sanat ama işi uzmanından öğrenmek gerekir. Burada öğrendiklerimle Edirnekari diye tanımladığımız bir eser yapıyorum. Bizim için çok güzel bir eğitim oluyor. Ben 53 yaşından sonra KO-MEK sayesinde yeni bir meslek sahibi oldum. Herkes de buraya gelerek ilgi duyduğu meslekte eğitim alabilir” diye konuştu.  
 
   İlk kez Mısırlılar tarafından uygulandı 
  Marküteri, muhtelif renklerden oluşan ahşap ve ahşap kaplamaların el ustalığı sayesinde aletlerle kesilerek hiçbir katkı maddesi ve boya kullanılmadan yapılan ahşap oyma sanatı olarak biliniyor. Marküteri sanatı tarih dönemlerinde ilk kez Mısırlılar tarafından uygulandı. Marküteri sanatı 20. yüzyıla gelindiğinde duraklamaya girdi. Osmanlı’da bu sanat Fatih Sultan Mehmet zamanında icra edilerek bazı saray ve kasırlarda zamanın ustaları tarafından uygulandı. Fatih Sultan Mehmet Han tarafından önemsenerek geliştirilen bu sanat, zaman geçtikçe unutulmaya yüz tutmuş ve çok azalan sanatlar arasına girdi.  





İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
MERKUTERİSanatKomek
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Öğrencilerin karne heyecanını paylaştı Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Öğrencilerin karne heyecanını...
Kocaeli Halk Eğitim Merkezi Müdürlerinden Cam Sanatı Atölyesine Ziyaret Kocaeli Halk Eğitim Merkezi Müdürlerinden Cam Sanatı...
Türkiye’nin en büyük eğitim kampüsünün temeli yarın atılacak Türkiye’nin en büyük eğitim kampüsünün temeli...
Velilere karne uyarısı Velilere karne uyarısı
Türkiye’de ilk kez Kocaeli Üniversitesi’nde üretildi Türkiye’de ilk kez Kocaeli Üniversitesi’nde...
Pandemi döneminde başladı, evinin ardiyesini atölyeye çevirdi Pandemi döneminde başladı, evinin ardiyesini atölyeye...
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Öğrencilerin karne...
Vali Yavuz: “Bizim medeniyetimizde ve kültürümüzde okumak, dinimizin ilk emridir”

Haberi Oku