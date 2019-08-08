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İş başvurusu yapmadan KO-MEK’e gelin

İş arayan, öz geçmiş hazırlamakta sıkıntı çekenler bu kurs tam size göre.

İş başvurusu yapmadan KO-MEK'e gelin

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:50

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, meslek ve sanat eğitimlerinin yanı sıra istihdama yönelik verdiği kurslarla birçok vatandaşın iş sahibi olmasına yardımcı oluyor. KO-MEK, iş arayan vatandaşların mülakat tekniklerini geliştirip daha donanımlı öz geçmiş hazırlamalarını sağlamak için “Mülakat Teknikleri ve Öz Geçmiş Oluşturma” kursu açtı.

 

YENİ MAHALLE KURS MERKEZİ’NDE

Mülakat Teknikleri ve Öz Geçmiş Oluşturma kursu Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri 09.00-12.30 saatleri arasında Yeni Mahalle Kurs Merkezi’nde veriliyor. 36 saatlik eğitimin ardından kursiyerler, aldıkları eğitimden sınava girecekler. Başarılı olan kursiyerler KO-MEK Sertifikası almaya hak kazanacak.

 

İŞ ARAYANLAR BU KURS SİZİN İÇİN

Yeni bir iş arayan ama nasıl öz geçmiş oluşturacağını bilmeyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kursta mülakat teknikleri ve öz geçmiş hazırlama incelikleri anlatıldı. Kısa ama pratik bilgilerin verildiği kursta iş başvurusuna giderken hazırlanması gereken evraklar ve kılık kıyafetin yanı sıra iş başvurusunda sergilenmesi gereken beden dili hakkında bilgiler verildi.

 

ÖZ GEÇMİŞ HAZIRLARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ!

İş başvurusu sürecinde hazırlanan öz geçmişte belirtilmesi gereken konuları kursiyerlere anlatan Usta Öğretici Naime Çaylı öz geçmiş hazırlarken; Özgeçmişte başvurduğunuz pozisyona uygun özelliklerinizi anlatabileceğiniz, kendinizi tanıtacağınız ve başvuru amacınızı belirteceğiniz çok kısa bir paragraf yazmalısınız. Adınızı, açık adresinizi, size ulaşılabilecek telefon numaralarını ve e-mail adresinizi özgeçmişinizin başına mutlaka yazmalısınız. Mezun olduğunuz programları ve iş deneyimlerinizi ters kronolojik sıra ile yazın. Başarılarınızı özellikle vurgulayın. Bildiğiniz yabancı dilleri ve bilgisayar programlarını yazın. Katıldığınız mesleki kurs ve eğitimleri, sertifikalarınızı uygun başlıklar altında belirtin diye ifade ederek tanımadığınız kişileri referans olarak göstermeyin diye de önemle vurguladı.

 

KIYAFET VE BEDEN DİLİNE DİKKAT

İşe girme de ön kabul sonrasında yapılan mülakatın önemine değinen Çaylı; mülakat esnasında heyecanlı olduğunuzu belli edecek hareketler sergilemeyin. Kıyafet ve beden diliniz sizin tecrübeniz ve yaşantınız hakkında karşı tarafa fikir verebilir bu yüzden mülakata gitmeden önce kıyafetler özenle seçilmeli ve beden dili ona göre ayarlanmalıdır diyerek kursiyerleri uyardı.

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