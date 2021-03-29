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Kampım Evimde

Gebze Eşrefbey İlkokulu öğrencileri e-Twinning çalışmaları kapsamında “Bir Yavrukurt Hikayesi” adlı projeyi; farklı şehirlerde ,on Türk ve dört yabancı ülkeden okulla beraber yürütüyorlar.

Kampım Evimde

29 Mart 2021 Pazartesi 20:49

Kuruculuğunu Samsun-Çarşamba Dumlupınar İlkokulu Sınıf Öğretmeni Murat Gül ve K.Makedonya Resen-OU "Mite Bogoevski" Sınıf Ögretmeni Bilser Demir 'in yaptığı ve Eylül ayında başlayan proje, Nisan ayında sona erecek. Proje sürecinde, her ay izcilik türesine uygun bir esasa bağlı etkinlikler yapılıyor.
İzciler, proje sonunda hafta sonu evlerinde kampa girdiler. Kamp süresince, izciler evlerinde çadır kurdu, flama yaptılar. Kampın ikinci gününde iyilik yapma çalışmalarında bulunup, kek hazırladılar. Kamp ,akşam online yapılan kamp ateşiyle sona erdi. Kamp ateşi programında şarkılar söylendi, şiirler okundu, izciler çeşitli performans sundular.
Pandemiyle beraber, dijital bir ortama giren çocuklar, izcilik çalışmaları sayesinde, yardımlaşma ,kendini ifade etme, iş birliğine açık birey olma gibi kazanımlar elde ettiler.

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GebzeEşrefbey Ilköğretim OkuluEğitim
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