Kampım Evimde

Kuruculuğunu Samsun-Çarşamba Dumlupınar İlkokulu Sınıf Öğretmeni Murat Gül ve K.Makedonya Resen-OU "Mite Bogoevski" Sınıf Ögretmeni Bilser Demir 'in yaptığı ve Eylül ayında başlayan proje, Nisan ayında sona erecek. Proje sürecinde, her ay izcilik türesine uygun bir esasa bağlı etkinlikler yapılıyor.

İzciler, proje sonunda hafta sonu evlerinde kampa girdiler. Kamp süresince, izciler evlerinde çadır kurdu, flama yaptılar. Kampın ikinci gününde iyilik yapma çalışmalarında bulunup, kek hazırladılar. Kamp ,akşam online yapılan kamp ateşiyle sona erdi. Kamp ateşi programında şarkılar söylendi, şiirler okundu, izciler çeşitli performans sundular.