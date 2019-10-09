KO-MEK Kariyer Akademisi hız kesmiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları(KO-MEK), vatandaşların kariyer planlamalarına destek vermek üzere hayata geçirdiği Kariyer Akademisi seminerlerine hız kesmeden devam ediyor. Yabancı dil ile ilgili eğitimin ardından geçtiğimiz hafta da Etkili Sunum Teknikleri konusunda bir seminer gerçekleştirildi. Eğitimde katılımcılara, etkili sunum yapmak konusunda gerekli tüm bilgiler detaylı bir şekilde aktarıldı. Etkili bir sunumun genel olarak, kendine güven, beden dilini iyi kullanma ve sunuma teknik açıdan en güçlü şekilde hazırlanma kurallarını içerdiği ifade edildi.

SUNUMDA YAPILMASI GEREKENLER ANLATILDI

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü Çok Amaçlı Salonda gerçekleşen “Etkili Sunum Teknikleri Seminerine vatandaşlar ilgi gösterdi. Seminerde ilk olarak sunum öncesinde, sırasında ve sonunda yapılması gerekenler anlatıldı.

ETKİLİ SUNUM FARK YARATIR

Seminerde, etkili bir sunumun fark yaratmak anlamına geldiği kaydedildi. Dinleyenler üzerinde farklı bir bakış açısı ve algı oluşturabilmenin önemine vurgu yapılarak, “Sunumu anlatım olarak algılamak yerine, onun bir iletişim şekli olduğunu benimsemek daha doğru olacaktır. Ancak bu hassas bir iletişim şeklidir. Sunum sırasında, sunumu yapan kişi o iletişimin nasıl gelişeceğini belirlemelidir” dendi.

STRES VE HEYECANDAN UZAK DURUN

Etkili bir sunumda, sunumu yapan kişinin rahat ve stresten uzak olması gerektiği üzerinde duruldu. Sunum yapacak olan kişinin sunumun içeriğine hakim olması, konu üzerinde detaylı bir şekilde ön hazırlık yapması gerektiği belirtildi. Eğitimde bu çerçevede, “Sunum sonrası sorulabilecek sorular araştırılmalıdır. Bu sorulara yönelik cevaplar oluşturulmalıdır. Bir iş yerinde çalışanların ne kadar çok bilgi ve donanıma sahip oldukları, o iş yerinin başarısının göstergesidir” dendi.

KAYNAK MALZEMELERİN SEÇİMİ

Bu detayların yanı sıra, sunum sırasında kullanılacak materyaller üzerinde de duruldu. Katılımcılara sunum sırasında laptop ve projektörlerinin hazır olması, sunumun mümkünse PowerPoint hazırlanması, yedekte bir cd veya flashdiskte sunumun kopyasının bulunması ve mutlak yedek dokümanın bulundurulması gerektiği söylendi.

KATILIM SERTİFİKALARI VERİLDİ

Seminer, katılımcılardan gelen soruların yanıtlanması ile sona erdi. Seminerin sonunda katılımcılara ayrıca Etkili Sunum Teknikleri Seminerine katılım sertifikaları verildi.

KARİYER AKADEMİYE KATILMAK İÇİN NE GEREKİYOR?

Kariyer Akademisi’nin seminerlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını www.komek.org adresi üzerindeki seminer başvuruları bölümünden yapabilir. Kariyer Akademisi’ne 14 yaşını bitirmiş herkes katılabilecektir. Vatandaşlar, Kariyer Akademisi ile ilgili seminer sürecini, sınırlı kontenjan olması nedeniyle, www.komek.org adresi üzerinden takip edebilecek, kontenjanı dolan seminer programları da başvuru listesinden kaldırılacaktır.



