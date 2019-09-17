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EĞİTİM:
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KO-MEK Kariyer Akademisi’nde dersler başlıyor

İletişim kurma yeteneğini geliştirmek ve kişisel gelişime yardımcı olmak amacıyla başlatılan proje, yeni eğitim döneminde devam edecek

KO-MEK Kariyer Akademisi'nde dersler başlıyor

17 Eylül 2019 Salı 10:17

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının önemli eğitim projeleri arasında yer alan Kariyer Akademisi, yeni dönemde derslerine devam edecek. Kariyer Akademisi’nin ilk semineri 18 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören Kariyer Akademisi, eğitim ve gelişime katkı sağlamak, iletişim kurma yeteneğini geliştirmek, kişisel gelişime yardımcı olmak amacıyla geliştirildi. Kariyer Akademisi’nden geçtiğimiz yıl 532 vatandaş ücretsiz olarak eğitim aldı.

 

EĞİTİM VE KİŞİSEL GELİŞİME KATKI SUNAN DERSLER

Kariyer Akademisi, geçtiğimiz dönem, KO-MEK’in gerçekleştirdiği önemli eğitim projelerinden biri olarak öne çıktı.  2019 Mart ayında, “Etkili İletişim Becerileri ve Beden Dili” konulu ilk dersle yola çıkan Kariyer Akademi’de ayrıca, “Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik, Güzel Konuşma ve Hitabet, İlk Yardım, Ramazan ve Oruç, Sokak Fotoğrafçılığı, Toplantı Yönetimi ve Organizasyon” dersleri işlendi.

 

ÖNEMLİ İSİMLERLE BULUŞMA FIRSATI

Kariyer Akademisi geçtiğimiz yıl birbirinden önemli seminerleriyle dikkat çekti.

Etkili İletişimden, ilk yardıma kadar geniş bir yelpazede verilen eğitimler katılımcıların kariyer planlamalarına katkı sundu. Kariyer Akademisi bu kapsamda Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli sokak fotoğraf sanatçılarından biri olan Mustafa Seven’i fotoğraf alanında kariyer yapmak isteyen katılımcılarla buluşturdu. Katılımcılar bu sayede profesyonel bir fotoğraf sanatçısına sorularını sorma imkânı yakaladı. Seven, özellikle teknik konusunda adeta altın değerinde tavsiyelerde bulundu. Sanatçı, genel prensipleri anlatarak, mekân ve çerçeve prensipleri ile ilgili orantılar hakkında detaylı bilgi sundu.

 

532 VATANDAŞ KARİYER AKADEMİ’DEN YARARLANDI

Geçtiğimiz dönem Kariyer Akademisi’nin derslerinden 532 vatandaş yararlandı ve kendilerine katılım belgeleri verildi. Eğitim projesinin yoğun istek görmesi nedeniyle, Kariyer Akademisi’nin bu yıl da devam ettirilmesi kararı alındı.

 

EYLÜL VE EKİM AYI SEMİNER PROGRAMI

Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Kariyer Akademisi seminerlerinin Eylül ve Ekim aylarındaki ders çizelgesi belli oldu. Buna göre ilk seminer 18 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek. İlk seminerde “Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik” konusu işlenecek. Kariyer Akademisi’nin Eylül ve Ekim ayındaki diğer dersleri ve tarihleri şöyle:

 

25.09.2019

Yabancı Dil Öğrenmede Yöntem ve Teknikler

2.10.2019

Etkili Sunum Teknikleri

9.10.2019

Kurumsal ve Sosyal Hayatta Renklerin Dili

16.10.2019

Aile Çocuk Eğitimi

23.10.2019

İnternet Kullanımı Sosyal Medya

30.10.2019

Hızlı Okuma

6.11.2019

Toplantı Yönetimi Ve Organizasyon

13.11.2019

Adabı Muaşeret Kuralları (Zarafet)

20.11.2019

Güzel Konuşma ve Hitabet (Diksiyon)

27.11.2019

Yabancı Dil Öğrenmede Yöntem ve Teknikler

 

 

 

KARİYER AKADEMİYE KATILMAK İÇİN NE GEREKİYOR?

Kariyer Akademisi’nin seminerlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını www.komek.org adresi üzerindeki seminer başvuruları bölümünden yapabilir. Kariyer Akademisi’ne 14 yaşını bitirmiş herkes katılabilecek. Vatandaşlar, Kariyer Akademisi ile ilgili seminer sürecini, sınırlı kontenjan olması nedeniyle, www.komek.org adresi üzerinden takip edebilecek. Kontenjanı dolan seminer programları başvuru listesinden kaldırılacak. 
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