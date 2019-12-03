KO-MEK Mutfağında mantı açan yabancı gelin

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, Kocaeli’nin eğitim neferi olmasının yanı sıra kentte yaşayan herkese kucak açıyor. KO-MEK kurs merkezlerinde 7’den 77’ye her yaştan vatandaş kendine uygun bir branşta ücretsiz eğitim alıyor. Bu vatandaşlara Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar da eşlik ediyor.

KO-MEK’İN YABANCI GELİNLERİ

KO-MEK, bugüne kadar çok sayıda yabancı geline ev sahipliği yaptı. Evlilik nedeniyle Kocaeli’nde yaşayan, Rus, Azerbaycanlı, Madagaskarlı, Ukraynalı, Filipinli ve Malezyalı gelinler, KO-MEK’e gelerek kendilerine bir aile bulmanın mutluğunu yaşadı. KO-MEK’te Türkçe öğrenen yabancı gelinler bu sayede yaşadıkları yabancı ülkenin örf ve adetlerine de kolaylıkla adapte olmayı başardı.

EŞİNİN TAVSİYESİ İLE KO-MEK’E GELDİ

KO-MEK’in son yabancı gelini ise Kafkas kökenli Albina Akhmetova oldu. Albina Hanım yaklaşık bir sene önce evlilik dolayısıyla Kocaeli’ne yerleşti. Yabancı bir ülke ve yabancı bir kentte olmanın zorluklarını ilk günlerde fazlasıyla üzerinde taşıyan Albina Hanım, eşinin tavsiyesi üzerine KO-MEK’e gelmeye karar verdi.

İLK ANDAN İTİBAREN AİLE SICAKLIĞI

Evinin yakınındaki KO-MEK kurs merkezine gelen Albina Akhmetova, kapıdan içeriye girer girmez aile sıcaklığı ile karşılaştı. Uzun yıllar yabancı kursiyerlere adeta ikinci yuva olan KO-MEK Ailesi, Albina hanımı hemen aralarına aldı. Yabancı kursiyere, KO-MEK branşları tanıtılarak, hangi alana ilgisi olduğu soruldu. Mutfak konusuna özel ilgisi olduğu görülen yabancı gelinin kaydı hemen KO-MEK Mutfak Branşına yapıldı.

EŞİME TÜRK YEMEKLERİ YAPABİLİYORUM

Albina Akhmetova, Mutfak Branşında birbirinden güzel Türk yemekleri yapmayı öğrendi. Eşinin Urfalı olduğunu söyleyen Akhmetova, “KO-MEK’te, Urfa yöresine ait yemekleri yapmayı öğrendim ve artık bu sayede eşime memleketinin yemeklerini rahatlıkla yapabiliyorum. Bu durum beni çok mutlu ediyor. Yaptığım yemekleri eşimin yanı sıra herkes çok beğeniyor” şeklinde konuştu.

MANTI AÇAN YABANCI GELİN

Yabancı kursiyerin en iyi yaptığı yemekler arasında ise Türk Mutfağının bir klasiği olan Mantı yer alıyor. Öğrendiği tekniklerle bu yemeği son derece güzel yapan Akhmetova, başarısıyla kurs hocalarından tam not alıyor.

SANKİ AİLEM YANIMDA GİBİ

KO-MEK’in hayatına önemli bir anlam kattığını söyleyen Albina Hanım, “Evlilik dolayısıyla ülkemden kilometrelerce ötede bir kentte yaşamak için Kocaeli’ne geldim. İlk günler oldukça zordu. Ancak sonra eşim bana KO-MEK’ten bahsetti. Ben de KO-MEK’e geldim. Beni görür görmez hemen aralarına aldılar. Kurs hocalarım ve arkadaşlarım yakın ilgi gösterdi. Burada tam bir aile ortamı var. Ben de sanki ailem yanımda gibi hissediyorum. Bu kardeşlik için KO-MEK’e çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.





