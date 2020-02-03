KO-MEK’ten Jandarma’ya Etkili İletişim eğitimi

KO-MEK, halkın huzur ve güveni için gece gündüz çalışan İl Jandarma Komutanlığı’na etkili iletişim eğitimi verdiKocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim kursları, kentin dinamiklerine yönelik eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bugüne kadar, gelen talep doğrultusunda, birçok kurum ve kuruluşa ücretsiz eğitim hizmeti veren KO-MEK, son olarak halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışan İl Jandarma Komutanlığı personeline etkili iletişim konusunda eğitim verdi. Eğitim, Jandarma’nın vatandaşla birebir iletişimine olumlu katkı sunması açısından önem taşıyor.

PERSONELDEN EĞİTİME İLGİ

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’nda gerçekleşen KO-MEK eğitimi “Etkili İletişim Becerileri ve Beden Dili” başlığında ele alındı. KO-MEK usta öğreticisi tarafından verilen eğitime Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı personeli büyük ilgi gösterdi.

İLETİŞİM KAVRAMI

Derste ilk olarak “iletişim nedir” sorusu sorularak personelden gelen cevaplar not edildi. İletişimin, duygu, düşünce, bilgi ya da becerilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması olduğu anlatıldı. Bu çerçevede, iletişimin sağlanması için “kaynak” ve “alıcı” ilişkisine her zaman ihtiyaç olduğu kaydedildi.

İLETİŞİMİN ANAHTARI: KAYNAK VE ALICI

İletişimin bir anlamda anahtarı olan kaynak ve alıcı ilişkisi derste detaylandırıldı. Söz konusu iki kavramının iletişiminde önemli rol oynadığına vurgu yapılarak, bu kavram olmadan iletişimin gerçekleşemeyeceği ifade edildi.

Bu etapta özgüven, kendine güven ve değerlilik kavramlarına dikkat çekildi.

HERŞEYİN BAŞI İLK İZLENİM

Jandarma personelinin ilgi ile takip ettiği dersin bir başka başlığını ise ilk izlenim oluşturdu. Bu kavramın iletişimde önemli rol oynadığı belirtilerek, buradaki amacın fark etmek ve fark edilmek olduğu anlatıldı. İletişimin bir bütün olduğu da derste özellikle vurgulandı. Bu kapsamda iletişimin; kelimeler, jestler, mimikler, gözler, eller ve beden duruşu gibi bütünlükten soyutlanamayacağı söylendi. Konuya örnek olarak ise sözsüz iletişim gösterildi. Sözsüz iletişimin; beden diliyle verilen mesajlar olduğu, oturuş, jest ve mimikle ortaya çıktığı anlatıldı. Dersin bu bölümünde beden dili ile yapılan jestlere uygulamalı olarak çeşitli örnekler verildi.

KO-MEK EĞİTİMİ ÖNEM TAŞIYOR

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı’na verilen KO-MEK eğitimi, jandarmanın her an vatandaşla birebir iletişim halinde olması açısından önem taşıyor. Etkili İletişim Becerileri ve Beden Dili eğitimi; vatandaşla daha etkin iletişim kurulabilmesi, olumlu hitap tekniklerinin kullanılması ve empati kavramının kullanılması açısından özellikle kolluk kuvveti yapan kurumlara katkı sağlıyor.