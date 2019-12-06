KO-MEK’ten Personeline Doğalgaz Kullanımı Eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi kursları, vatandaşların yanı sıra kendi personeli için de gerekli görülen alanlarda branş eğitimleri veriyor. KO-MEK, bu kapsamda bünyesinde görev yapan temizlik personeline

doğal gaz kullanımı konusunda bir dizi eğitim verdi. Eğitimde doğal gaz kullanımı konusunda yapılan yanlışlar, doğal gazı verimli kullanma, gaz kaçağı ve benzeri tehlikeli durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı.

PERSONEL İLGİYLE TAKİP ETTİ

KO-MEK Seka Kurs Merkezi’nde gerçekleştirilen Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi eğitimine KO-MEK’te görev yapan temizlik personeli katıldı. Eğitimde ilk olarak doğalgazın tanımı yapıldı. Personelin ilgiyle takip ettiği derste, doğalgaz tesisatının özellikleri ile gaz cihazları, kombi, doğalgaz sobası, doğalgazlı şofben gibi cihazların bağlantıları anlatıldı.

DOĞALGAZ KAÇAKLARINA DİKKAT

Eğitimin en önemli aşamasını doğalgaz kaçakları oluşturdu. KO-MEK personeline bu kapsamda önemli görev düştüğü kaydedilerek, iş güvenliğine dikkat çekildi. İş yerinde kazan dairelerinde ya da mutfaklarda gaz kaçaklarının olabileceği kaydedilerek, “Bunu fark ettiğiniz anda öncelikli olarak gazın kesilmesini sağlamanız gerekiyor. Ardından alanı havalandırmalı ve hemen ilgili birimlere haber vermelisiniz” dendi. Kombilere yakın peteklere özel dikkat edilmesi gerektiği kaydedilerek, peteklerin ısısının düşürülmesi tavsiye edildi.

BİLİNÇLİ KULLANIM TASARRUF SAĞLAR

Öte yandan eğitim içinde doğalgazda yakıt tasarrufunun püf noktaları anlatıldı. Kombinin daha düşük bir ısıtma konumuna alınarak, gün içerisinde daha az çalışmasının sağlanabileceği bilgisi üzerinde duruldu. Ayrıca, verimli kullanımda oda sıcaklığının 19 derece olduğu ve bir derecelik farkın yakıt tüketiminde yüzde 6 tasarruf sağladığına işaret edilerek, “Tüm ısı kayıplarının yüzde 15’i yeniden ısıtılmak zorunda olan hava hareketlerinden dolayı oluşur. Bu nedenle kombiyi kapatmayın. Radyatörlerinin önüne mobilya ya da benzeri eşyalar yerleştirmeyin. Bununla beraber, çatı, dış duvar ile kapı ve pencerelerin doğru yalıtımı ile de önemli bir tasarruf sağlanmış olur” dendi.

UYGULAMA YAPTIRILDI

Pratik bilgilendirmenin ardından eğitime katılan personele usta öğretici tarafından uygulama yaptırılarak eğitimin pekiştirilmesi sağlandı.