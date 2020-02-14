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KPSS takvimi açıklandı

2020 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı 19 Temmuz, KPSS A-Alan Bilgisi sınavı 25-26 Temmuz, ÖABT sınavı 9 Ağustos’ta yapılacak.

KPSS takvimi açıklandı

14 Şubat 2020 Cuma 12:11

 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihlerini açıkladı. Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl KPSS'ye girecek lisans mezunu adayların 5 Mayıs'tan 20 Mayıs tarihine kadar sınav başvurusu yapabileceğini belirtti. 

2020 KPSS Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavının 19 Temmuz, KPSS A-Alan Bilgisi sınavının 25- 26 Temmuz, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavının da 9 Ağustos'ta yapılacağını açıklayan Selçuk, şunları ifade etti: 

"Önlisans mezunları 12-25 Ağustos tarihlerinde sınava başvuru yapabilecek, 18 Ekim'de de sınava girecek. Ortaöğretim mezunları 21 Ağustos-7 Eylül'de KPSS başvurusunda bulunacak. Ortaöğretim mezunları için başvuru tarihi 21 Ağustos-7 Eylül, sınav günü ise 8 Kasım olarak belirlendi. Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav başvuru tarihleri 29 Eylül-7 Ekim. Din Hizmetleri Alan Bilgisi'nden sınava girecek adaylar 29 Eylül- 7 Ekim'de başvuru yapacak, 22 Kasım'da da sınava girecek. KPSS-2020/1 için kurumlar yerleştirme taleplerini 9 Mart-29 Mayıs 2020 tarihlerinde bildirecek, adaylar tercihlerini 14-21 Temmuz tarihlerinde yapabilecek."

Selçuk, KPSS-2020/2 için ise kurumların taleplerini 10 Ağustos-30 Ekim'de bildirebileceğini, adayların tercih işlemlerini 17-24 Aralık'ta gerçekleştirebileceğini vurguladı. 

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