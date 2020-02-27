GTÜ’de Malzeme Bilimi Topluluğu tarafından düzenlenen '2. Malzeme Günleri' etkinliğinde kendi sektörlerinin öncülerinden konuşmacılar, akademisyenler ve öğrencilerle buluştu. Malzeme sanayisinde gerçekleşen gelişmeleri ve çalışmalarını anlattı.

İki gün sürecek etkinlik 12 oturum ile GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenleniyor. Öğrencilerin mezuniyet sonrası iş hayatında çalışabileceği sektörler, firmalar ve çeşitli pozisyonlar için örnek teşkil edebilecek katılımcılar, firmalarındaki süreçlerden ve de kişisel meslek yaşantılarından örnekler ile önemli bilgiler paylaşacak.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), mühendisliğin ve multidisipliner bir alan olan ‘Malzeme Bilimi’nin ele alındığı önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yapıyor. Bugün başlayan ‘2. Malzeme Günleri’ etkinliğinde; enerji, teknoloji, motor, cam sanayileri ile dayanıklı tüketim malları üretim firmalarının öncü kuruluşlarından konuşmacılar bir araya geldi. Etkinliğe öğrenciler yoğun katılım gösterdi.

Prof. Dr. Keskinoğlu: ‘Malzeme Bilimi hayatımızın her alanında yer alıyor’

Açılış konuşmasını yapan GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Keskinler, böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan ve katılımcıları ağırlamaktan memnuniyetini ifade ederek sözlerine başladı. Prof. Dr. Keskinler konuşmasının devamında, “Malzeme Bilimi diğer bilim alanlarına göre çok hızlı gelişme gösteren bir bilim dalıdır. Bu teknolojideki gelişim ve değişimler çok hızlı bir şekilde hayatımızda yer almaktadır. Karbon çelik serüveniyle başlayan Malzeme Bilimi bugün kompozit malzemeler, nano malzemeler, polimerler ve seramik malzemeler olarak hayatımızın her alanında yer almaktadır. Özellikle savunma teknolojisinde ilaç endüstrisinde, kimya sektöründe ve diğer tüm endüstriyel alanlarda çok geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. Bu nedenle Malzeme bölümü Mühendislik eğitimleri içerisinde geleceği çok açık, gelişmelere müsait bir Mühendislik dalı olarak görmekteyim. Özellikle son zamanlarda 2010 yılında Rus bilim insanlarına Nobel Fizik ödülü kazandıran Grafen’in keşfi Malzeme Bilimine yeni ufuklar açmıştır ve bugün Grafen kullanımının kapsayacağı alanları tahmin etmek dahi güç gözükmektedir. Malzeme Bilimindeki bu gelişmeler sevindiricidir. Özellikle üniversitemiz Malzeme Bilimi ve Mühendisliği gerek alt yapısı gerek seçkin akademik kadrosuyla Türkiye’de önde gelen bölümlerindendir. Bunun göstergesi yayın sayıları ile akademik personelimizin çalışmalarıdır. Üniversitemiz Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine önem vermektedir ve bu bölümün gelişimini sürdürmek önceliğimiz arasındadır.”

“Etkinlikler network oluşturmak için fırsat sunuyor”

Keskinler konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sevili öğrenciler yoğun ders programınıza rağmen bu etkinliği gerçekleştirdiğiniz için sizleri kutluyorum. İkincisini gerçekleştirdiğiniz bu etkinliğin uzun yıllar boyunca devam etmesi gerektiğini, desteğimizin devam edeceğini ve bunun için yönetim olarak kapımızın sizlere her zaman açık olduğunu ifade etmek isterim. Sektörden pek çok önemli şirketin katılacağı bu etkinlikte öğreneceklerinizin kariyer planlamanızda önemli bir yeri olacağına da inanıyorum. Unutmayın ki bu tarz etkinlikler günümüzde popüler tabiriyle network oluşturmada önemli fırsatlar sunmaktadır. Değerli konuklar sözlerime son verirken etkinliğimizin başarılı geçmesini diliyor, katılımcılar ve konuşmacılara teşekkür ediyorum.”

Topluluk Başkanı Özeren: “Hedefimize bir adım daha yaklaştık”

Malzeme Bilimi Topluluğu Başkanı Metin Ali Özeren yaptığı açılış konuşmasında, “Geçtiğimiz sene ilkini gerçekleştirdiğimiz Malzeme Bilimi günlerinin bugün ve yarın ikincisini gerçekleştireceğiz. Hedefimize bir adım daha yaklaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 2. Malzeme Günleri programında alanında öncü firmaları üniversitemizde ağırladığımız için mutluyuz. Başta topluluk akademik danışmanı olmak üzere hocalarım ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başarılı bir etkinlik olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan oturumlarda bugünkü konuşmacılar; Şişecam Malzeme Analiz ve Karektarizasyon Müdürü Burak İzmirlioğlu, Arçelik AR-GE Yöneticisi Dr. Mustafa Sezer, Eczacıbaşı AR-GE Müdürü Emre Talşık, TEI Teknik Lider Emre Dilektaşlı, Assan Aliminyum Üretim Yöneticisi Mehmet Yapa, Aktif Poliüretan Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yalçın Yıldız.

Etkinliğin yarın (28 Şubat) yapılacak programında; SOCAR Malzeme Analiz ve Karektarizasyon Müdürü, Gizemfrit Üretim Müdürü Selime Öztürk, Ekstra Metal Genel Müdür Yardımcısı Dr. Arda Çetin, Kardemir AR-GE Müdürü Mücahit Sevim, Lincoln Electric Teknik Müdür Erkan Yeğen ile Kalite ve Geliştirme Sorumlu Uzmanı Can Poyraz Sağ’ın konuşmacı olarak yer alacakları bildirildi.



