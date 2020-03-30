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EĞİTİM:
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilerin evde geçirecekleri zamana ilişkin planlamalarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan koronavirüs önlemleri kapsamında, her kademedeki çocuk için uzaktan eğitim sürecinde evlerinde verimli zaman geçirmelerine yönelik yaptıkları planlamaları paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilerin evde geçirecekleri zamana ilişkin planlamalarını açıkladı

30 Mart 2020 Pazartesi 17:15

Selçuk, "Çocuklarımızın evde geçirdikleri vakti planladık ve sınıflara göre örnek bir program oluşturduk. Bu programı kullanabilir ya da kendi programınızı oluşturabilirsiniz. Mühim olan hazırladığınız plana sadık kalarak günü verimli kılmak için çabalamak." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın yaptığı planlamada, çocuklara yönelik sabah 08.00 itibarıyla uyanmaları, egzersizle güne başlamaları, uzaktan eğitim çalışmalarına katılmaları, "göster kendini" etkinlikleri yapmaları, kitap okumaları, yazı atölyelerine katılmaları, teknoloji ve aile saati etkinlikleri düzenlemeleri gibi tavsiyeler yer alıyor.
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AA
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