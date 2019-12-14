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EĞİTİM:
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Minikler duygularını tanıyor

Bilgievleri, rehberlik çalışmaları kapsamında öğrencilerin duysal yönlerini geliştiriyor.

Minikler duygularını tanıyor

14 Aralık 2019 Cumartesi 10:30

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek olan gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modelinin ilk ve ortaokul ayağını oluşturan Bilgievleri, rehberlik çalışmaları kapsamında öğrencilerin duygusal yönlerini geliştiriyor.

 

DUYGULARI TANIMAK VE FARKETMEK  

Eğitim çalışmalarının yanında sosyal olarak da birçok çalışma yapan Bilgievleri, rehberlik servisi tarafından hazırlanan ‘duygularımı tanıyorum’ atölyesiyle miniklerin iç dünyasını anlama ve onları geleceğe daha iyi hazırlamayı hedefliyor. ‘Duyguları tanıtmak, yaşadığı duyguları fark ettirmek ve hangi olaylar karşısında nasıl duygu yaşadığını anlamak’ olmak üzere üç aşamada gerçekleşen atölyede, ana hedef öğrencilerin yaşam kalitesini artırmak. 

 

DUYGULAR İLETİŞİM KURMAYA YARDIMCI OLUYOR

Bilgievlerinde yapılan Duygularımı Tanıyorum atölyesiyle duygularını tanıyan öğrencilerin iletişim becerileri de artıyor. Özelikle çocukların yaşadıkları duyguları ve o duyguların kendilerine neler yaşattığını farkına varmalarını sağlayarak duygularıyla başa çıkma konusunda bilinçlendirmeler yapılırken, yaşadığı duyguyu tanıyan çocukların çevresiyle sağlıklı iletişim kurması ön görülüyor. Atölye sayesinde empati yeteneği gelişen miniklerin yaşadıkları duyguları davranışlarına sağlıklı bir şekilde yansıtılıyor.

 

BİREBİR İLGİLENME

Duygularımı tanıyorum atölyesinde öğrencilerle bire birde ilgilenen uzman eğitmenler, miniklerle alakalı rapor tutup gelişimlerini de takip edebiliyorlar. Her atölye 3 hafta sürerken yapılan eğitimler sonunda miniklerin gelişimlerinde olumlu mesafe kat ediliyor.  

 

DAHA ÜRETKEN ÇOCUKLAR

Atölye sayesinde duygularıyla davranışlarını yönetme becerisi kazanan minikler daha üretken oluyor. Duygularımı tanıyorum atölyesi katılan Bilgievi öğrencileri sorun çözmeye daha istekli hale gelirken kriz yönetimine dair de bilgi ediniyorlar.







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