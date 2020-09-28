Özel öğrenciler Türk Dil Bayramı’nı kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere eğitim verdiği Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri Türk Dil Bayramı’nı unutmadı. Her yıl 26 Eylül tarihinde kutlanan Türk Dil Bayramı için özel etkinlik düzenlendi.

TÜRKÇE’NE SAHİP ÇIK

Binlerce yıllık tarihi, millî kültürümüzün ortak ifade aracı ve atalarımızın kutsal bir mirası olan Türk Dil Bayramı özel öğrenciler tarafından unutulmadı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin özel öğrencileri; hem konuşma hem de yazı dilinde yaşanan dil bozukluğunu gün yüzüne çıkarmak için yaptıkları etkinlikte ‘Türkçe’ne sahip çık, Türkçe’ne arkanı dönme’ sloganını kullandı.

TÜRKÇENE ARKANI DÖNME

Özel öğrenciler günlük hayatta kullandığımız, farklı mekânlarda yaşanan diyalogları drama çalışması ile tekrardan canlandırdı. Türkçemize sahip çıkan öğrenciler, günümüzde yanlış kullanılan kelimeleri düzelterek doğru olan şekilleriyle cümle içinde kullandı. Özel öğrenciler yaptıkları bu etkinlikte günümüzde kullanılan; selfie yerine özçekim, skor yerine sonuç, sempatik yerine sevimli, online yerine çevrimiçi, bye bye yerine hoşça kal kelimelerini kullanarak aralarında sohbet ederken yanlışları düzeltip doğru kelimeler ile cümle kurdular.

TÜRK DİLİNİN ÖNEMİ