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EĞİTİM:
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Özel öğrenciler Türk Dil Bayramı’nı kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin özel öğrencileri her yıl 26 Eylül tarihinde kutlanan Türk Dili Bayramı için özel etkinlik düzenledi.

Özel öğrenciler Türk Dil Bayramı'nı kutladı

28 Eylül 2020 Pazartesi 11:37

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere eğitim verdiği Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri Türk Dil Bayramı’nı unutmadı. Her yıl 26 Eylül tarihinde kutlanan Türk Dil Bayramı için özel etkinlik düzenlendi.

 

TÜRKÇE’NE SAHİP ÇIK

Binlerce yıllık tarihi, millî kültürümüzün ortak ifade aracı ve atalarımızın kutsal bir mirası olan Türk Dil Bayramı özel öğrenciler tarafından unutulmadı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin özel öğrencileri; hem konuşma hem de yazı dilinde yaşanan dil bozukluğunu gün yüzüne çıkarmak için yaptıkları etkinlikte ‘Türkçe’ne sahip çık, Türkçe’ne arkanı dönme’ sloganını kullandı.

 

TÜRKÇENE ARKANI DÖNME

Özel öğrenciler günlük hayatta kullandığımız, farklı mekânlarda yaşanan diyalogları drama çalışması ile tekrardan canlandırdı. Türkçemize sahip çıkan öğrenciler, günümüzde yanlış kullanılan kelimeleri düzelterek doğru olan şekilleriyle cümle içinde kullandı. Özel öğrenciler yaptıkları bu etkinlikte günümüzde kullanılan; selfie yerine özçekim, skor yerine sonuç, sempatik yerine sevimli, online yerine çevrimiçi, bye bye yerine hoşça kal kelimelerini kullanarak aralarında sohbet ederken yanlışları düzeltip doğru kelimeler ile cümle kurdular.

 

TÜRK DİLİNİN ÖNEMİ

Drama çalışmasının ardından eğitmenler tarafından Türk dili ve tarihi hakkında öğrencilere bilgi verildi. Türkçe’nin tahmini olarak 4500 - 5000 yıl öncesine kadar uzanan dünyanın en köklü dillerinden biri olduğu bilgisi aktaran eğitmenler; sahip olduğu sözcük varlığının hazinesi bakımından dünyanın önde gelen diller arasında yer aldığını ifade etti. Ayrıca Türkçe’nin konuşma ve yazı dilinde, yabancı kelimelere karşı korunup, bozulmaması ve itibarını yükseltmenin sorumluğu hakkında öğrenciler bilgilendirildi. 
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