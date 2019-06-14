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“Ramazan ve İnfak” Yarışması Kocaeli Finali

Ortaokullar Arası “Ramazan ve İnfak” yarışmasının Kocaeli finali 12 Haziran Çarşamba günü Portakal Hafız Konağı Aile ve Dini Rehberlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.

'Ramazan ve İnfak” Yarışması Kocaeli Finali

14 Haziran 2019 Cuma 13:31

 Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gençlik faaliyetlerinden biri olarak, Türkiye genelinde tüm illerde ortaokul öğrencilerine yönelik “Ramazan ve İnfâk” temalı kompozisyon ve resim yarışması yapıldı.

 Ortaokullar Arası “Ramazan ve İnfak” yarışmasının Kocaeli finali 12 Haziran Çarşamba günü Portakal Hafız Konağı Aile ve Dini Rehberlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Yarışmaya kompozisyon dalında 12 ilçeyi temsilen 12 öğrenci, resim dalında da 11 öğrenci katıldı. İl Müftü Vekili Burhan Bilgin’in başkanlığında branş öğretmenleri ve gençlik koordinatörlerinden oluşan değerlendirme komisyonu eserleri büyük beğeni ve titizlikle inceledi. Kompozisyon dalında Derince Mevlana İmam-Hatip Ortaokulu’ndan Enes Hakan Kurnaz birinci, İzmit Evliya Çelebi Kız İmam-Hatip Ortaokulu’ndan Özlem Yıldırım ikinci ve Karamürsel İmam-Hatip Ortaokulu’ndan Esma Azra Altındeğer üçüncü oldu. Resim dalında da Çayırova Güzeltepe Ortaokulu’ndan Azra Meliha Çubukçu birinci, Başiskele Yuvacık Aydınkent Ortaokulu’ndan Mehmet Alperen Özbek ikinci ve Karamürsel Nazmi Oğuz Ortaokulu’ndan Elif Düzenli üçüncü oldu. Dereceye giren tüm öğrencilere altın hediyesi takdim edildi.

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Anahtar Kelimeler
YarışmaDiyanetRamazan Ve Infak
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