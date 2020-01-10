Rektörden minik Tuana’ya ziyaret











Rektörün ziyaretinden oldukça memnun olan Tuana ve arkadaşları, üniversite ve meslekler hakkında çeşitli sorular yönelterek sıcak bir sohbet gerçekleştirdiler. Özel Kalem Müdürü Sevda AYDIN ve Gebze Halk Kütüphanesi Müdürü Tevhide BUĞAN’ın da bir başka öğrencinin daveti üzerine hazır bulunduğu etkinlikte Okul Müdürü Yalçın YAMAN ve Sınıf Öğretmeni Şule KILIÇKAYA ziyaretlerinden ötürü misafirlerine teşekkürlerini sundular. Ziyarette öğrenciler de müzik enstrümanı çalarak büyüklerine hoş bir sürpriz yaptılar.

Minik Tuana, bölgemizin eğitim, bilim, kültür ve sanat alanlarında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların anlatıldığı derste, Gebze Teknik Üniversitesi’ni merak ederek Rektör Prof. Dr. Aslan ile tanışmak istediğini bildiren yeni yıl tebrik kartını posta ile yolladı. Minik öğrenciden gelen bu jeste kayıtsız kalmayan Rektör, ilkokula bir ziyaret gerçekleştirerek Tuana ve sınıf arkadaşlarını ziyaret etti.