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EĞİTİM:
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“Sınav Kaygısı ve Motivasyon” semineri

Akademi Lise’lerde öğrencilere psikologlar ve psikolojik danışmanlar tarafından çevrimiçi olarak “Sınav Kaygısı ve Motivasyon” semineri yapıldı.

'Sınav Kaygısı ve Motivasyon” semineri

23 Ocak 2021 Cumartesi 14:37

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs salgınıyla beraber birçok yenilik yaparak vatandaşlara en üst düzeyde destek olmaya devam ediyor. Ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modeli ise gençler için yaptığı çalışmalarla ön plana çıkıyor. Bu kapsamda Akademi Lise’lerde öğrencilere psikologlar ve psikolojik danışmanlar tarafından çevrimiçi olarak “Sınav Kaygısı ve Motivasyon” semineri yapıldı.

 

GENÇLER MOTİVE EDİLDİ

Okullarda yüz yüze eğitime ara verildiği andan itibaren çalışmalarını dijital alanda sürdüren Akademi Lise eğitmenleri, zoom programı üzerinden “Sınav Kaygısı ve Motivasyon” semineri ile gençlerin kaygılarını konuştu. Seminerde öğrenciler psikososyal yönden desteklenirken özellikle sınavlarla ilgili oluşabilecek soru işaretlerinin minimum seviyede olması gerektiğine dikkat çekildi.  Ayrıca öğrenciler de sorularını eğitmenlere sorarak kaygı ile başa çıkma konusunda bilgi edindi. Yapılan seminerle, vakitlerinin büyük kısmını evde geçiren ve sınavlara hazırlanan gençler desteklenirken bunun yanında gençlerin kaybettiği motivasyonun geri kazandırılması hedeflendi.

 

STRESLE BAŞ ETME, SAĞLIKLI YAŞAM

Akademi Lise Psikolojik Destek Merkezlerinde görevli psikologlar ve psikolojik danışmanlar tarafından grup ve bireysel olarak verilen rehberlik faaliyetleri ve psikolojik seminerler, Akademi Lise öğrencilerini kapsadı. Seminerde üzerinde durulan başlıca diğer konular ise duygu farkındalığı, doğru ders çalışma teknikleri ve hedef belirleme konuları oldu.

 

PANDEMİDE 7 BİN 325 PDR GÖRÜŞMESİ

Salgının başladığı andan bugüne kadar toplumun her kesimine yönelik yardım ve hizmetleri götüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu süreçte de eğitime desteğini hız kesmeden sürdürmeye devam etti. Covid 19 virüsünün görülmeye başlandığı günden bu yana Akademi Lise’lerde 7 bin 325 PDR görüşmesi yapılarak öğrencilerle doğrudan iletişim kuruldu.

 










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