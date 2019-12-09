TÜRGEDLİ ÜNİVERSİTELİLER GENÇ AÇI’ DAN BAKTI

Dernek Başkanı Veysel OTİ moderatörlüğünde 30 kişilik Üniversiteli guruplarla başlayan ve belirli periyotlarda devam edecek Genç Açı organizasyonunda sorulan soruları, Derneğin Denetim Kurulu Üyeleri, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nihal Paşalı Taşoğlu, Avukat İskender Kaan Yılmaz cevapladı.

“ ÜNİVERSİTELİLER İÇİN İZMİT MERKEZ ÇEKİM MEKEZİ OLMALI ”

Programda gençlerin sorularını cevaplayan Doç. Dr. Nihal Paşalı Taşoğlu, yaptığı açıklamada, “Bugün burada bu kadar gencin bir araya gelmesi, sorunlarını ve çözüm önerilerini tartışması, bizlere de sorular sorarak merak ettikleri alanların açığa kavuşmasını istemeleri oldukça önemli. Bizler hocaları olarak, gençlerimizi her zaman sosyal olmaya ve sorumluluk alabilecekleri projelere katılmaya davet ediyoruz. Kentin yerel dinamikleri ile birlikte yapsınlar istiyoruz. Özellikle bu alana el atan ve yeni kurulmuş olmasına rağmen kentin etkin sivil oluşumu haline gelmiş TÜRGED’le birlikte yapılan projelerde bu duyguyu kazanacaklarına inancım tam’ dedi.

“ ÜNİVERSİTEYE YENİ BİR HEYECAN GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Programda konuşan bir diğer isim olan Avukat İskender Kaan Yılmaz, “Denetim Kurulu Üyesi olmaktan onur duyduğum TÜRGED’te, gençlik alanında Üniversitede etkin ve aktif faaliyetler gerçekleştireceğiz. Bunun adımlarını attık ve atmaya devam edeceğiz. Başkanımızla, Yönetimimiz ve gönüllü gençlerimiz ile birlikte farklı ve uygulanabilir projelerle kentimiz ile üniversiteli gençleri kaynaştırarak yeni bir heyecan oluşturmayı planlıyoruz” dedi.

“HEDEFİMİZ GENÇ DOSTU KENT”

Programda konuşma gerçekleştiren Başkan Veysel Oti, “Bugün buradaki gençlerin ne kadar heyecanlı olduklarına şahit olduk, gerek katılımları ile gerek soruları ve çözüm önerileri ile bu kent için, gençlik faaliyetleri heyecanları ile bizleri de mutlu ettiler. Biz tek tek notlarımızı aldık, Genel Sekreter Vekilimiz Özge hanım sağ olsun bu konuda oldukça tecrübeli. Halledebileceklerimizi biz, bizi aşan durumları da kent yöneticilerimize mutlaka iletip takipçisi olacağız. Genç Dostu Kent hedefimiz var, Üniversite ile Avrupa Birliği Gençlik Organizasyonları ile Yerel Gençlik oluşumları ile bu hedefimizi gerçekleştireceğiz. Tekrardan katılımları için, Nihal Hocamıza, İskender Beye, Kızılay’ın genç ekibine ve tüm üniversiteli arkadaşlarımıza teşekkür ederim.” İfadelerini kullandı













