Valilik YKS Tedbirlerini Duyurdu

15 - 16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavlarının (YKS) sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için Valiliğimizce alınan tedbirler aşağıya çıkarılmıştır.



SINAVIN ADI

SINAV TARİH VE SAATİ

SINAV SÜRESİ



NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNİN AÇIK OLACAĞI İLÇELER VE SAATLER 2019-Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi



15 Haziran 2019 Cumartesi 10.15



135 dk.





İzmit-Kartepe-Başiskele-Derince-Gebze-Karamürsel-Gölcük-Körfez

07.00-17.00 2019-Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) 16 Haziran 2019

Pazar 10.15 180 dk. İzmit-Kartepe-Başiskele-Derince-Gebze-Karamürsel-Gölcük-Körfez

07.00-15.30



2019- Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yabancı Dil Testi (YDT) 16 Haziran2019 Pazar 15.45 120 dk.

14 Haziran 2019 Cuma Günü Saat 14.30’de Kocaeli Üniversitesi Anıtpark Yerleşkesine gelecek sınav evraklarını taşıyan 2 adet aracın güvenliği 24 saat esasına göre Emniyet Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır.



Sınav binaları ve sınav evraklarının dağıtımını yapan kurye araçları için yeteri kadar emniyet görevlisi görevlendirilecektir.



Sınav merkezlerine ulaşmakta sıkıntı yaşayan öğrencilerin sınav merkezlerine ulaştırılmasında ihtiyaç duyulduğu takdirde güvenlik güçleri araçları ile adayların sınav binalarına ulaşmasında yardımcı olacaktır.



Sınavların güven, huzur içerisinde gerçekleşmesini sağlamak ve dikkatlerinin dağılmasını önlemek amacıyla sınav yapılacak ilçelerin mülki sınırları içerisinde 14 Haziran 2019 Cuma günü saat 19.00 dan itibaren sınav bitim saatine kadar araçların klakson çalmaları, her türlü resmi, özel törenler vesilesi ile dışarı yayın yapılması, düğün, asker uğurlaması nedeniyle konvoy oluşturulması, inşaat işleri ve hafriyat taşımaları, gürültü meydana getirecek her türlü faaliyetlere izin verilmeyecek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri, Kocaeli İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve İl/İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından gerekli tedbirler alınacak, bu tür faaliyetlerde bulunanlar herhangi bir talimat beklenmeksizin engellenecektir.



Nüfus cüzdanını kaybeden adaylar, sınava giriş belgesi ve 1 adet biyometrik fotoğraf ile sınavların başlama saatinden önce anne veya babası ile birlikte müracaat etmeleri halinde yukarıdaki tabloda belirtilen gün ve saatlerde açık olacak olan İlçe Nüfus Müdürlüklerinden Geçici Kimlik Belgesi alabileceklerdir.



Sınav yapılacak okulların bahçelerine sınav evraklarını taşıyan araçlar dışında hiçbir araç alınmayacaktır.



Sınav yapılacak binalar ile engelli bireylerin sınava gireceği binaların güzergahlarına mutlaka Belediyelerce yönlendirme levhaları konulacaktır.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Umuttepe Kampüs bölgesinde, Yahya Kaptan ve İzmit Merkezde yeterli sayıda çekici hazır bulundurulacak, diğer ilçelerde de aynı tedbirler alınacaktır.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve İzmit, Kartepe, Başiskele, Derince, Gebze, Gölcük, Karamürsel ve Körfez Zabıta Müdürlüklerince sınav süresince trafik ve emniyet tedbirlerinin uygulanması aşamasında emniyet güçlerine gerekli destek verilecektir.



YKS sınavlarına girecek öğrencilerin sınav yerlerine rahat erişimini sağlamak için Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sınavın yapılacağı İlçelerin Belediyeleri, İSU Genel Müdürlüğü, İl Telekom Müdürlüğü, SEDAŞ Dağıtım Şirketi ve İZGAZ A.Ş tarafından genel arızalar dışında bakım ve onarım için kazı yapılmasına müsaade edilmeyecektir.



İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve belediyelerin zabıta müdürlüklerince trafik akışını kesecek, yavaşlatacak şekilde herhangi bir düzenleme ve çalışma yapılmayacaktır.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığınca sınava girecek adayların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla sınav yapılacak okul güzergâhlarına ek seferler konulacak, sınava giriş belgesi ile sınav görevli belgesi ibraz edenlerden Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerce herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.



Sınav yapılacak binalara yakın yerlerde kurulacak pazarlarda sesli şekilde satış yapılmaması için Zabıta Müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacak Pazar girişlerine uyarıcı afiş ve pankartlar asılacaktır.



Sınav yapılan yerlerin etrafında güvenliği sağlamak üzere İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yeterli sayıda mobilize ekip görevlendirilecektir.



Kocaeli Üniversitesi Anıtpark Yerleşkesi içerisinde oluşturulan sınav sonuçlarına ilişkin evrakın teslim alınacağı merkeze sınav sonuç evraklarını getirecek kişilerin bulunduğu araçların kolaylıkla ulaşımı için trafik ekipleri tarafından gerekli tedbirler alınacaktır.



Yalova-Başiskele istikametinden gelip Kartepe-Sakarya istikametine gidecek araçların kullandığı Kullar 500 Varyant Köprü yıkım çalışmaları nedeniyle kapalı olacağından Kartepe-Sakarya istikametine alternatif yoldan gidecekler için gerekli yönlendirme levhaları en geç 14 Haziran 2019 Cuma Günü Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığınca sağlanacak koordinasyonla yerlerine monte edilmiş olacaktır.