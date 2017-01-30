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Araç Sahipleri Dikkat: Yarın Son Gün

Araç Sahipleri Dikkat: Yarın Son Gün

Araç Sahipleri Dikkat: Yarın Son Gün

30 Ocak 2017 Pazartesi 13:04

MTV ilk taksit ödemesinde son gün yarın

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) birinci taksit ödeme süresi yarın sona eriyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler 2017 yılı MTV ilk taksit ödemesini, GİB'in internet sayfası aracılığıyla yarın saat 22.00'ye kadar kredi kartı ve banka kartı ile yapabilecek.

Söz konusu ödeme ayrıca GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve banka şubeleri ile ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya "www.gib.gov.tr" ya da bankaların resmi internet adreslerinin yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.


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