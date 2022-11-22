Arçelik'ten düşük enerji tüketimi sağlayan Massimus Kombi

Arçelik, Massimus Kombi'yi tercih eden müşterilerine ücretsiz montaj hizmeti ile birlikte 31 Aralık tarihine kadar 3 yıla ek olarak 2 yıl garanti hediye ediyor

Arçelik , Premix Yoğuşma Teknolojisi sayesinde düşük enerji tüketimi sağlayan Massimus Kombi ile farklı seçeneklerden oluşan kombi ailesini müşterilerine sunuyor.





Şirket açıklamasına göre, Arçelik, eski kombisini değiştirecek ya da yeni evine ilk defa kombi alacakların kış dönemini sorunsuz bir şekilde geçirmesi için kombi ailesine verimli bir ürün daha katıyor. Arçelik, Premix Yoğuşma Teknolojisi sayesinde düşük enerji tüketimi sağlayan Massimus Kombi ile müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor.





Evin ısı ihtiyacına göre akıllı bir şekilde gerekli sıcaklığı ayarlayabilen hem doğal gaz hem de elektrikte daha az enerji sarfiyatı sağlayan Massimus Kombi, 40dB ses seviyesi ile oturum alanlarında konforlu kullanım sağlıyor. Kombi, enerji verimli olmasının yanı sıra güçlü pompasıyla yerden ısıtmalı sisteme sahip ve çok katlı evlerde "üstün" performans gösteriyor.





Arçelik, Massimus Kombi'yi tercih eden müşterilerine ücretsiz montaj hizmeti ile birlikte 31 Aralık tarihine kadar 3 yıla ek olarak 2 yıl garanti de hediye ediyor.

AA