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EKONOMİ:
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Ayhan Zeytinoğlu işsizlik oranı ve bütçe rakamlarını değerlendirdi

TÜİK tarafından açıklanan ve haziran ayında yüzde 13 olarak gerçekleşen işsizlik oranını değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Düşüş trendinde olan işsizliğin tekrar yükselmesi işsizlik sorununun devam ettiğini gösteriyor” açıklamasını yaparak “Yaz aylarında turizm ve tarım sektöründen kaynaklı istihdam artışının etkisini beklerdik. Ancak haziran ayındaki ihracat ve ithalatta gerilemenin etkisini gördük ve işsizlik oranımızda bir yükselme oldu. İşsizlikte önümüzdeki aylarda da bu civarda seyrin devam edeceğini bekleyebiliriz.” dedi.

Ayhan Zeytinoğlu işsizlik oranı ve bütçe rakamlarını değerlendirdi

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:37

Bir önceki yıla göre istihdam sayısındaki gerilemenin devam ettiğini ifade eden KSO Başkanı “Bu yılın başından beri devam eden istihdam sayısındaki gerilemenin haziran ayında da devam ettiğini görüyoruz. İlk iki çeyrekte ekonomimiz küçülmüştü. Öncü göstergeler üçüncü çeyrekte hafif bir hareketlilik olacağını gösteriyor. Yüzde 4-5 mertebelerindeki büyüme potansiyelini yakalayamadığımız sürece istihdamı artırabilmemizin mümkün olmayacağını söyleyebiliriz.” dedi.

 

Zeytinoğlu genç nüfustaki yüksek işsizlik oranına ilişkin “Haziran ayında genç nüfustaki işsizlik oranının yüzde 24,8’e yükselmesinin ciddi bir sorun ve acil çözüm üretilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

 

Ekonomik faaliyetlere göre istihdam edilenlerin yüzde 18.9’u tarım, yüzde 19.7’siı sanayi, yüzde 5.7’si inşaat ve yüzde 55.7’si ise hizmet sektöründe yer aldığını belirten Zeytinoğlu “Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 0.3 puan ve inşaat sektörünün payının 1.5 puan azaldığını, sanayi sektörünün payının 0.1 puan ve hizmet sektörünün payının 1.7 puan arttığını görüyoruz.” dedi.

 

-Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan ağustos ayı bütçe gerçekleşmelerine göre bütçe 576.3 milyon TL fazla verdi. Ocak-ağustos döneminde ise bütçe açığı 68.1 milyar TL oldu.

 

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu yaptığı değerlendirmede, “Ağustos ayında bütçe giderleri yüzde 23.2 ve bütçe gelirleri yüzde 34.1 arttı. Bu ayda vergi gelirlerimiz ise sadece yüzde 9.3 arttı. Dolayısıyla bütçe gelirlerindeki artışın kamudan Hazineye kaynak aktarılarak sağlandığını tahmin etmekteyiz.  Vergi gelirleri hariç diğer kalemlerdeki tek seferlik artışların sürekliliği olmadığı için biz her zaman dile getirdiğimiz orta ve uzun vadede denk bütçeyi savunuyoruz.” dedi. 

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