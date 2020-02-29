Başiskele’de paralı binişler kalkıyor

Kocaeli genelinde hizmet veren toplu taşıma araçları, 2009 yılından itibaren kademeli olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin elektronik ücret toplama (Kocaeli Kart) sistemine geçmeye başladı. 1 Mart Pazar(yarın) günü itibariyle de Başiskele ilçesinde paralı binişler kalkıyor.

KENT KART SİSTEMİNE GEÇİLİYOR

Kocaeli Kart sistemine geçişle birlikte kademeli olarak paralı binişler kaldırıldı. İzmit-Derince, Körfez, Dilovası-Gebze-Çayırova ve Darıca ilçelerinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında paralı binişler daha önce kaldırılmıştı. Son olarak 1 Aralık 2019 tarihi itibariyle Kartepe ilçesindeki toplu taşıma araçlarında paralı binişler kaldırılarak elektronik ücret toplama (Kocaeli Kart) sistemine geçildi. 1 Mart 2020 Pazar gününden itibaren de Başiskele ilçesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında paralı binişler kaldırılacak.

1 TL FARKLA PARALI BİNİŞ

1Mart Pazar gününden itibaren Başiskele ilçesi toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, toplu taşıma araçlarına bindiklerinde Kocaeli Kart kullanacak. Uygulamada toplu taşıma araçlarına para ile biniş yapmak isteyen vatandaşlar ise, normal kartlı biniş ücretine ilave 1 TL fark ödeyerek araç içerisindeki şoför Kocaeli Kartı ile toplu taşıma hizmetlerini kullanabilecek.

GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçedeki taşımacılara sürücülerini bilgilendirmeleri ve vatandaşlara yardımcı olmaları için uyarılarını yaptı. Büyükşehir ayrıca, elektronik ücret toplama sisteminin işleticisine ilçede gerekli tedbirleri almaları; bayilik sayılarını ve otomatik dolum cihaz sayılarını arttırmaları hususunda gerekli önlemlerin



