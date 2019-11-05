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Başkan Çiftçi firma ziyaretlerine devam ediyor

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe sınırlarında üretim yapan firmaları ziyaret ederek, Çayırova’ya değer katacak çalışmalar yapmak için sanayicilere iş ve güç birliği davetinde bulunmaya devam ediyor.

Başkan Çiftçi firma ziyaretlerine devam ediyor

05 Kasım 2019 Salı 17:10

Çayırova sınırlarında bulunan ve Türkiye’nin paketli kuruyemişte lider markası Tadım Gıda’yı ziyaret eden Başkan Çiftçi, Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Tekinalp ile çeşitli konularda istişarelerde bulundu. Şehrin yönetimine sanayicileri de dâhil ederek ilçeye değer katacak çalışmalar yapmak istediklerini anlatan Başkan Çiftçi daha sonra İsmet Tekinalp’in refakatinde üretim tesislerini gezdi. Tadım Gıda’nın üretim kalitesi, çalışma sahası ve teknolojik imkânlarının dünya standartlarının üzerinde olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi,  firmanın sektöründe lider olmasının tesadüfi olmadığını, ülkemizi yurt dışında başarı ile temsil etmesinden ve misafirperverliğinden dolayı Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Tekinalp’e teşekkür etti. Çiftçi, görüşme sonrası fabrikanın anı defterine duygu ve düşüncelerini anlatan bir yazı yazdı.

Başkan Çiftçi’nin fabrikalarına yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Tadım Gıda Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Tekinalp ise, üretim yaptıkları şehre değer katacak çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını belirterek, ziyaretleri için Belediye Başkanı Çiftçi’ye teşekkür etti.

 


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