Büyükakın,“53,5 Milyon TL tasarruf ediyoruz”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden İzmit Su A.Ş. ( İSAŞ) tesislerinde inceleme yaptı.Başkan Büyükakın, kent nüfusunun artması nedeniyle artan su ihtiyacının karşılanması amacı ile yatırımlara devam ettiklerini dile getirdi. Büyükakın, Yuvacık’ta devreye alınan 18 bin tonluk depo ile 60 bin hanenin bir günlük su ihtiyacının güvence altına alındığını da açıkladı.

İncelemelerde kent nüfusunun artması nedeniyle artan su ihtiyacının karşılanması amacı ile yatırımlara devam ettiklerini dile getiren başkan Büyükakın, yaz günlerinde artan tüketim artışını dengelemek amacı ile Yuvacık'ta bulunan içme suyu arıtma tesisindeki 70 bin tonluk su deposuna ek olarak 18 bin tonluk ek bir depo daha ilave edildiğini belirtti. Başkan Büyükakın, yeni ilave depo ile 60 bin hanenin bir günlük suyunu güvence altına aldıklarını ifade etti.





“İLAVE YATIRIMLAR YAPACAĞIZ”

İSAŞ tesisleri incelemelerinde Başkan Büyükakın’a, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, İSAŞ Genel Müdürü Levent Özkan, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Kemal Altunel, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral eşlik etti. İnceleme sonrası basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Başkan Büyükakın, “Bu tesisimizde bulunan güneş enerjisi santraline ilave yeni yatırımları da hayata geçireceğiz” açıklamasını yaptı.





“85 BİN HANENİN BİR GÜNLÜK SU İHTİYACINI KARŞILAYABİLECEĞİZ”

Yeni yapılan tank ile beraber temiz su tankı seviyesinin dört metre seviyelerinde tutulacağını da dile getiren Başkan Büyükakın, “Bu sayede maksimum tüketimlerde temiz su tankı seviyesi 3 metre altına düşmeyecek. Bu sayede yüksek kotlardaki yerleşim yerlerinde su temininde yaşanabilecek aksaklıkların da önüne geçmiş olacağız. Kocaeli’nin batı yakasının artan su ihtiyacını da karşılamak için Tavşancıl’da 25 bin metreküplük bir deponun proje çalışmasını tamamlandık. Bu sayede şehrimizin batı bölgesindeki yüksek tüketimleri dengeleyebileceğiz. Buradaki depomuzla da 85 bin hanenin bir günlük su ihtiyacını karşılayabileceğiz. Tavşancıl sonrası su tüketimi toplam tüketimin yüzde kırkıdır. İlave depo yaparak Tavşancıl sonrası günlük tüketimin dörtte birini depolamış olacağız. Bu sayede Gebze, Darıca, Çayırova ilçelerinde enerji kesintisi sırasında yaşanan su temin risklerini de azaltacağız. Buradaki yeni deponun bağlantılarını TCDD duruşu esnasında yapacağız. Bu sayede devreye alınması için ilave duruş yapılmayacaktır” diye konuştu.





“90 MİLYON KWH ELEKTRİK ÜRETİYORUZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan toplam tesis kapasitesinin yaklaşık 40.000 hanenin bir yıllık ihtiyacına karşılık geldiğini de söyleyen Başkan Büyükakın, “27,6 MW olan enerji üretim kapasitemizle yıllık 90 Milyon KWH elektrik üretiyoruz. Bu tesislerden yılda 53,5 Milyon TL gelir elde ediyoruz. Bu üretilen enerji aynı zamanda 40 bin hanenin elektrik tüketimine denk gelmektedir. Şimdi yeni planladığımız ve hayata geçireceğimiz tesislerle bu rakamı daha da yukarılara çekmek için çalışacağız” diye konuştu.



