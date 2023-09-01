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Darıcalı balıkçılar 21 yıl sonra denize açıdı

Balık avı sezonunun 1 Eylül'de açılması ile birlikte Darıca Dudayev Parkı’nda balıkçı barınağında 21 yıl sonra ilk kez tekneler ava çıktı. Av yasağının sona ermesiyle Darıca Balıkçı Barınağı olarak bilinen marinada Vira Bismillah’ diyen balıkçılar, konvoy eşliğinde denize açıldı.

Darıcalı balıkçılar 21 yıl sonra denize açıdı

01 Eylül 2023 Cuma 14:46

Balıkçıları denize   Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Akın Ateş ile askeri yetkililer uğurladı. 1 Eylül av yasağının kalkmasıyla ilgili konuşan Darıca SU Ürünleri Kooperatifi Başkanı Akın Ateş ilçedeki balıkçıların seneler sonra bir ilki gerçekleştirdiğini bunun sebebinin ise sahile yapılan balıkçı barınağı ile geçtiğimiz günlerde sahilde yapılan temizliğin etkili olduğunu söyledi.

 

Kooperatif başkanı Ateş “Şenlik havası içerisinde av başlangıç sezonumuzu gerçekleştirmiş olduk. Çok uzun zamandır beklediğimiz bir hadiseydi. Bizim kooperatifimiz 2002 yılında kurulan bir kooperatif. 21 seneden beri biz bugünü özlemle yaşadık. Bütün arkadaşlarımız bugünü yaşamak için daha bir hafta öncesinden "Ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz?" diye konuyu düşünüyorlardı. Barınağımızın tadilata girmesiyle beraber teknelerimizin karaya çıkartılması gibi sıkıntılar yaşadık. Bundan dolayı belki istenilen bir kutlama olmadı ama gelecek sene davullu zurnalı etkinlik yapmayı düşünüyoruz. Bugün bizim doğum günümüz gibi.  Bugünkü açılışla inşallah başarılı bir sezon geçirip balık tutmayı ümit ediyoruz ve gösteriyor ki bu sene hakikaten ciddi balık popülaritesi görünüyor. Bunu da en iyi şekilde  kaliteli şekilde değerlendirip  Darıca halkımıza bu balığı sunmanın gayreti içinde olacağız. Bugün  buradaki etkinliğimiz teknelerimizin ilk denize ilk çıkış günü 1 Eylül uzun zamandan beri beklediğimiz bir gündü. Ben ve arkadaşlarım büyük bir ümitle beklemiştik ve bugüne kavuştuk. İnşallah önümüzdeki günlerde en iyi şekilde bu balıkları tutarak halkımıza sunmayı ümit ediyoruz” diye konuştu.


Darıca belediye başkanı muzaffer bıyık ise ““Darıca’da bugün bir ilki gerçekleştirmiş olduk.  İlk kez bir balık av sezonu açılışı  programı icra ettik. Aslında Darıca buna çok müsait bir yer. Ama maalesfe böyle bir alanı yoktu.” Diye konuştu. Konuşmaların ardından tekneler toplu halde sahil güvenlik botunun rehberliğinde denize açıldı. (ÜMİT ÜLKER)

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