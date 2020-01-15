Engelliler için “İstihdam Günü“ düzenlendi

İŞKUR Gebze Şube Müdürlüğü tarafından Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, 50-60 firmanın temsilcileri ile 400 engelli vatandaş bir araya geldi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, burada yaptığı konuşmada, İŞKUR ile ortak çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "9 aylık hizmet süresince, insanlarımızın sürekli iş aramakta, iş arayışı sürecinde olduğunu gördük. Bugüne kadar belediyenin aracılığıyla, 950 civarında kardeşimiz işe başlamış oldu." dedi.

"Gebze bölgesinde yaklaşık 850 engellimizin işe girişini gerçekleştirdik"

İŞKUR Gebze Şube Müdürü Nurullah Karataş da etkinlik hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Sizlerin işe girmesi bizler için çok çok değerli. Bu anlamda 2019 yılında engelliler için Gebze bölgesinde yeni bir atılım başlattık ve burada da niyetimiz hızlıca açıklarımızı kapatıp, sizleri mümkün olduğu kadar işe yerleştirmek. Gebze bölgesinde yaklaşık 850 engellimizin işe girişini gerçekleştirdik. 2020 yılında daha da hız verip, belli bir sayıya gelmek istiyoruz. Gebze bölgesinde toplamda 4 bin engelli çalıştırıyoruz."