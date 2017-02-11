Gebze İşkur Seferberlik Başlattı Gebze Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun seferberlik çağrısına kulak verdi.

11 Şubat 2017 Cumartesi 15:53

Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’ın işsizliğin azaltılması ve istihdamın arttırılması çağrısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Çalışma hayatında milli seferberlik” programını başlatmıştı. Başlatılan proje Gebze’de de hayat bulacak.



DERTLERİNE DERMAN OLMAK AMACINDAYIZ



Bölgemizde bu konuda görev yapan İŞKUR Gebze Müdürlüğü bu anlamda çalışmalarına ivme kazandırdı. Yapılan açıklamada, vatandaşların ayağına kadar hizmet götüreceklerini dile getiren İŞKUR Gebze, “Dertlerine derman olabilmek amacıyla daha yakın temas kurabileceğimiz daha aktif bir çalışma dönemine geçmiş bulunmaktayız. Bu yeni dönemde çalışma ilkemiz ve sloganımız “Akıl teriyle, alın teriyle çalışma hayatında seferberlik” olacaktır” dedi.



HERKESE ULAŞACAK



Yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi aktaran İŞKUR Gebze Şube Müdürlüğü, “Bugüne kadar Kurumumuza yolu düşmemiş vatandaşlarımıza ve işverenlerimize ulaşabilmek, onlara Türkiye İş Kurumunu tanıtmak, devletimizin sıcak yüzünü göstermek amacıyla ve Milli Seferberlik bilinciyle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, meydanlar, caddeler ve Pazar girişlerine stand açarak İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri kapsamında iş arayan kaydı oluşturma, uygun işlere yönlendirme, açık işler, işsizlik sigortası ve aktif işgücü hizmetlerimizle ilgili bilgiler verilecektir” ifadelerini kullandı.





