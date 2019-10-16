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EKONOMİ:
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Gebze’nin bütçesi 370 Milyon TL

Gebze Belediyesi Ekim ayı meclisi 2. oturumunda Gebze Belediyesi’nin 2020 yılı tahmini bütçesi 370 Milyon TL olarak belirlendi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebze’miz için hayırlı olsun” dedi.

Gebze'nin bütçesi 370 Milyon TL

16 Ekim 2019 Çarşamba 10:34

Gebze Belediyesi Ekim ayı meclisi 2. oturumunda Gebze Belediyesi’nin 2020 yılı tahmini bütçesi 370 milyon TL olarak belirlendi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebze’miz için hayırlı olsun” dedi. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında gerçekleşen ekim ayı ikinci meclis oturumu yoklama ve bir önceki aya ait karar özerinin oylanmasıyla başladı.

GEBZEMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN

9 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı meclis oturumunda gündemin ikinci maddesi olan Mali Hizmetler Müdürlüğünün Belediyemize ait 2020 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve buna bağlı olarak gelir tarifesine ilişkin Plan Bütçe Komisyon Raporu oy çokluğuyla kabul edildi. 2020 yılı için öngörülen bütçenin Gebze için hayırlı olmasını dileyen Başkan Büyükgöz, “Bütçemizi Gebze’mize ve Gebze halkına en iyi şekilde hizmet etmek için kullanacağız” dedi. Başkan Büyükgöz meclis oturumu sonunda meclis üyelerinin gündem dışı sorularını cevaplandırdı.


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