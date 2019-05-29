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Gebze'ye Lojistik Cep Depo

AFAD Başkanlığının başlattığı lojistik cep depo yapımı işinin Gebze’de kurulacak İlimiz ayağı için Kocaeli AFAD İl Müdürlüğünde ihale yapıldı.

Gebze'ye Lojistik Cep Depo

29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:04

Cumhurbaşkanlığının ilk 100 günlük programı kapsamında Kocaeli AFAD’ın Kartepe’deki hizmet binası yerleşkesinde oluşturulan 20 konteynırlı cep deponun 10 konteynır kapasiteli bir benzeri de Gebze Teknik Üniversitesi Yerleşkesinde tesis edilecek.

Gebze Teknik Üniversitesinin 1000 m2’lik bir alanı tahsis etmesi ve Gebze Belediyesinin de kısa sürede alanın zemin iyileştirmesini tamamlamasıyla başlayan süreçte yapım ihalesi de gerçekleştirildi.

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü İyileştirme Şube Müdürü Adem Süer’ün başkanlığında gerçekleşen ihaleye altı firma teklif verdi. Tekliflerin değerlendirilmesiyle inşa sürecinin ivedilikle tamamlanması için gayret edeceklerini vurgulayan Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, lojistik deponun Gebze bölgesinde konuşlandırılmasında tahsisle yardımcı olan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Hasan Aslan’a ve zemin iyileştirmesini sağlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür etti.

Gebze Teknik Üniversitesi Yerleşkesinin güneyinde İSU ile TSE tesislerine yakın bir bölgede inşa edilecek cep depodaki konteynırlarda çeşitli miktarlarda çadır, yatak, battaniye, yastık ve mutfak setleri bulunacak.

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