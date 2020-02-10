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EKONOMİ:
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İsrafa karşı bayat ekmek kutusu

Çayırova Belediyesi, ilçede hem israfın önüne geçmek hem de sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak için 'Bayat Ekmek Toplama Kutusu' projesini hayata geçirdi.

İsrafa karşı bayat ekmek kutusu

10 Şubat 2020 Pazartesi 10:07

Göreve geldiği günden bugüne belediyede tasarrufa büyük önem veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçedeki ekmek israfını da önleyecek “ Bayat Ekmek Toplama Kutusu” projesinin startını verdi.

Çayırova Belediyesi, hem israfın önüne geçmek hem de sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalarını yürüttüğü 'Bayat Ekmek Toplama Kutusu' projesinde pilot uygulamaya başladı. İlk etapta çöp konteynırlarına yakın 9 noktaya koyulan ekmek kutularının sayısının ilerleyen süreçte artırılması hedefleniyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi,  ekmek israfının önüne geçmek istediklerini ve halkımıza da bu konuda bilinçlendirmeyi hedeflediklerini belirtek, "Ülkemizde  her gün milyonlarca ekmeğin çöpe atıldığını üzülerek söylüyorum. Çayırova Belediyesi olarak bu konuya dikkat çekerek çöpe atılmak istenen bayat ekmekleri sokak hayvanlarımıza ulaştırmak için çalışma başlattık. Şehrimizde ekmek israfının önüne geçmek ve bayatlayan ekmeklerin evsel atıklarla birlikte çöpe gitmesini önlemek amacıyla ilçemizde 9 ayrı pilot noktaya  yerleştirilen bayat ekmek toplama kutularının, ilerleyen günlerde sayılarını artırmayı planlıyoruz. Halkımızdan ricamız, bu kutulara sadece ekmek atmalarıdır" diye konuştu.

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Çayırova. Bayat Ekmek KutusuEkmek Israfı
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