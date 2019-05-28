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Kocaeli'nin Gururlar KOTO'da Ödüllendirilecek

Kocaeli Ticaret Odası’nın aylık olağan meclis toplantısında, ülkemizin en hızlı büyüyen şirketlerinin yer aldığı Türkiye 100 listesine girmeyi başaran 5 Kocaeli firmasına ödül takdim edilecek.

Kocaeli'nin Gururlar KOTO'da Ödüllendirilecek

28 Mayıs 2019 Salı 12:10

Kocaeli Ticaret Odası’nın da aralarında bulunduğu 365 Oda ve Borsa’nın çatı kuruluşu TOBB öncülüğünde ve TEPAV işbirliğinde düzenlenen, başvuran şirketlerin 2015-2017 arası 2 yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışması sonuçlanmış, ilimizden 5 firma ilk 100’de yer almıştı. Büyüme performanslarıyla hem Türkiye’nin hem Kocaeli’nin gururu olan Beşüzzi Gıda Turizm Hayvancılık İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti., CDS Robotik Otomasyon Yazılım Elektrik Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Rokteknik Metal Makina ve Kalıp Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Samm Teknoloji İletişim Sanayi  ve Ticaret A.Ş., VTEK Bilişim ve İletişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., KOTO’nun aylık olağan meclis toplantısında da ödüllendirilecek.

29 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek meclis toplantısı öncesi, Gebze Ticaret Odası ile birlikte firmalara başarı ödülleri takdim edilecek. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’un, Meclis Başkanı Akın Doğan ile birlikte ev sahipliği yapacağı törene, Gebze ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ile ödül alan firmaların temsilcileri ve KOTO Meclis üyeleri katılacak.

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