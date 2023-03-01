KSO Başkanı Zeytinoğlu 2022 yılı büyüme oranını değerlendirdi





Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan 2022 yılı büyüme oranına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Ekonomimiz 2022 yılının son çeyreğinde yüzde 3.5 büyüdü. Dördüncü çeyrekte hane halkı tüketimi, kamu harcamaları ve hizmetler sektörünün katkısı öne çıkarken, küresel ekonomideki yavaşlamanın etkisiyle ihracat ve sanayinin katkısının azaldığını görüyoruz. Detaylarına baktığımızda son çeyrekte hane halkı tüketiminde yüzde 16.1, devletin nihai tüketim harcamalarında yüzde 9 ve hizmetler sektöründe yüzde 8.6’lık artış olurken, sanayide yüzde 3, imalat sanayide yüzde 1.6, mal ve hizmet ihracatında yüzde 3.3’lük gerilemeler karşımıza çıkıyor. Bu gelişmelerle birlikte 2022 yılının yüzde 5.6 büyüme ile tamamlandığını görüyoruz” dedi.





POZİTİF KATKI VEREN SEKTÖRLER

Zeytinoğlu açıklamasının devamında, 2022 yılı tamamında inşaat sektörü dışında büyümeye tüm sektörlerden pozitif katkı geldiğini söyleyerek, “Sanayide yüzde 3.3, imalat sanayide yüzde 4.3, hizmetler sektöründe yüzde 11.7 ve tarımda yüzde 0.6’lık artışlar olduğunu; inşaat sektöründe ise son çeyrekte toparlanma olmasına rağmen yılın tamamında yüzde 8.4’lük daralma yaşandığını görüyoruz” diye konuştu.





İHRACATIN KATKISI…

“2022’de mal ve hizmet ihracatı yüzde 9.1, ithalat yüzde 7.9 arttı” diyen Zeytinoğlu, “2022’de ihracatta aylık bazda rekorlar gerçekleştirmemize rağmen yılın ikinci yarısında artış hızında yavaşlamalar olmuştu. Buradan, büyüme oranlarına ihracatın katkısının yılın ilk yarısının altında kalacağını bekliyorduk. Arzumuz ihracatın büyümeye katkısının artması yönünde” ifadelerini kullandı.





MAKİNE VE TEÇHİZAT YATIRIMLARI...

Hanehalkı tüketiminde yüzde 19.7, yatırımlarda da yüzde 2.8’lik artış olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, “Harcamalardan ziyade yatırımların katkısını önemsiyoruz. Makine teçhizat yatırımlarındaki artışın dördüncü çeyrekte hız kestiğini; inşaat yatırımlarında da küçük bir artış olduğunu görüyoruz. Makine teçhizat yatırımları dördüncü çeyrekte yüzde 2.3, inşaat yatırımları ise yüzde 0.3 arttı. Makine ve teçhizat yatırımlarının artmasının üretim artışları açısından değerli olduğunu düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.



