KSO Başkanı Zeytinoğlu; Aralık Ayı Enflasyondaki Artışı Değerlendirdi

TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu; “Aralık ayında TÜFE aylık yüzde 1.25 artarak yıllık yüzde 14.60’e çıktı. ÜFE ise aylık yüzde 2.36 artarak yıllık yüzde 25.15’e yükseldi.

Kurdaki yavaşlamaya rağmen enflasyonun beklenenden yüksek çıktığını görüyoruz. Enflasyondaki bu yükselişin temel nedeninin emtia fiyatlarındaki artış olduğunu söyleyebiliriz.” açıklamasını yaptı.

Zeytinoğlu; “Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimlerine baktığımızda imalat sanayinin yüzde 27.32 ile ortalamanın üzerinde arttığını görüyoruz. İmalat sanayi ürün fiyatlarındaki maliyet baskısını bu veriden görebiliyoruz.” açıklamasını yaptı. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerini değerlendiren Zeytinoğlu; “Ana sanayi gruplarına baktığımızda, ara malında yüzde 32.92 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 27.7 artış ve