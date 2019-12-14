KSO Başkanı Zeytinoğlu ekim ayı sanayi üretimini değerlendirdi

Geçen yılın aynı ayında üretimde yüzde 6.3’lük gerileme yaşanmıştı. Bu sebeple sanayi üretiminde baz etkisiyle bir artış göreceğimizi bekliyorduk. Aylık bazda baktığımızda ise yüzde 0.9 gerileme olduğunu görüyoruz. Kasım ayında ihracatımız ve kapasite kullanım oranlarında yaşanan küçük de olsa iyileşmelerin etkilerini umarız sanayi üretim endeksinde görürüz ve tekrar artışa döneriz.” dedi.

Sektörler ve ana sanayi gruplarında ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Ekim ayında sektörler ve ana sanayi gruplarında gerçekleşen yıllık artışlara baktığımızda, imalat sanayinde yüzde 3.7, ara malı imalatında yüzde 4.2, enerjide yüzde 8.4, sermaye malı üretiminde ise yüzde 3 artış olduğunu görüyoruz. Tabi bu artışları değerli buluyoruz. Geçen yılın aynı döneminde bu kalemlerde gerilemeler yaşanmıştı. İmalat sanayi, ara malı ve sermaye malı üretimi endekslerinde 2017’nin gerisindeyiz.” dedi.