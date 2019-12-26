KSO Başkanı Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre kapasite kullanım oranlarını değerlendiren KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Aralık ayında kapasite kullanım oranı; Türkiye genelinde yüzde 77 ile geçen aya göre 0.2 puan gerilerken, geçen yıla göre 2.9 puan arttı. Kocaeli’de ise yüzde 71 ile geçen aya göre 0.1 puan, geçen yıla göre 1.7 puan arttı. Bu ay ilimizde yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 57’si de geçen aya göre kapasite kullanım oranlarının arttığını bildirdi. Kapasite kullanım oranlarındaki bu artışta, ilimizin öncü sektörlerinden otomotiv ve kimyanın yanında metal, makine, plastik ve kauçuk sektörlerinin katkısını görüyoruz.” dedi.



2019 yılının tamamına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranının ekonominin öncü göstergelerinden biri olduğunu ifade ederek, “Kapasite kullanım oranlarında yılın son çeyreğinde toparlanma olduğunu görüyoruz. Ancak yılın tamamına baktığımızda, ortalama kapasite oranı geçmiş yılların ortalamalarının maalesef gerisinde. Türkiye geneli ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 75.9 ile geçen yıla göre 0.9 puan, Kocaeli'de ise yüzde 70.4 ile 0.5 puan gerisinde gerçekleşti. Bu yıl başta en büyük ticaret partnerimiz Avrupa olmak üzere küresel ekonomideki durgunluk ve sınırlarımızda yer alan önemli pazar kayıplarımızın kapasite kullanım oranlarına da yansıdığını düşünüyoruz.” dedi.



Zeytinoğlu, “Geçmiş yıllara baktığımızda yıllık ortalama kapasite kullanım oranının yüzde 78.5 ile 2017 yılında zirve yaptığını görüyoruz. Bizim her zaman dile getirdiğimiz, daha fazla üretim daha fazla ihracat için yüzde 80 seviyelerini aşmamız önemli. Yılın son aylarında başlayan iyileşmenin artarak 2020 yılında da devam etmesini ve önümüzdeki aylarda kapasitelerde istediğimiz canlanmanın gerçekleşmesini temenni ediyoruz.” dedi.