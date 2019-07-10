KSO Başkanı Zeytinoğlu On Birinci Kalkınma Planını değerlendirdi

Zeytinoğlu, 2023 yılında GSYH'nın 1 trilyon 80 milyar dolara ve kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesinin rahatlıkla ulaşılabilir hedefler olduğunu belirtti. İhracat hedefinin ise 226.6 milyar dolar ile geçen dönemki hedefin yarısından az olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, “Kurun ihracatı destekliyor olmasının bu hedefin yapılabilirliğini daha da kolaylaştırdığını düşünüyoruz.” dedi.

Yüzde 9.9 olarak hedeflenen işsizlik rakamının Avrupa’ya kıyasla yüksek olduğunu belirten Zeytinoğlu, “Ancak bu bizim için ulaşılabilir olması açısından gerçekçi bir hedef.” dedi. Zeytinoğlu, “Bütçe açığı yüzde 2 olarak mevcut mertebesinde devam edecek gibi görünüyor ama biraz daha düşürme noktasında çabamız olması gerektiğini düşünüyoruz. Zira bütçe açıklarının ekonomideki kırılganlıklara katkı verdiğini her zaman dile getiriyoruz.” dedi.

Zeytinoğlu, “Biz sanayicileri asıl ilgilendiren ve mutlu eden gelişme olarak, doğrudan sanayi yatırımlarının ülkemize çekilmesi noktasında bir görüş oluşmuş olması. Bunun için yatırım ikliminin geliştirilmesi gerekiyor. Plan, hukukun üstünlüğü, güçlü demokrasi, sürekli geliştirilen temel hak ve hürriyetler olarak üç sütun üzerinde oluşmuş. Ve bunlar yabancı sermaye yatırımlarının ülkemize çekilmesi noktasında olmazsa olmazıdır diye düşünüyoruz. Türkiye 2004-2005 yılları arasında yabancı sermaye yatırımlarını yıllık bazda 28 misli arttırabilme başarısını göstermişti. Benzer adımlara odaklanılarak bunun tekrar yapılabileceğini ve hedeflerimize ulaşabilmemiz açısından da bunların yapılmasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Sanayi sektörünün odak sektör olduğunu belirten Zeytinoğlu, “Sanayi sektörünün milli gelirdeki payının artıyor olmasının hedeflenmesi bizim için çok önemli. Kimya sektörü, ilaç sektörü, tıbbi cihazlar sektörlerine ağırlık verilmiş. Bu alanlardaki ürünlerin katma değerlerinin biraz daha yüksek olduğunu biliyoruz. Sermaye olarak daha büyük sermayelerle yapılabilecek yatırımlar. Bunların da yapılabileceğine inanıyoruz.” dedi.