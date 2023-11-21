Marmara KAISİAD’dan Kasım ayı toplantısı gerçekleştirildi

ŞAMİL YALÇIN’DAN “TEŞEKKÜR”

Toplantıda konuşan Marmara KAISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Yalçın, “Üye ziyaretlerimiz ve akabinde üyelerimizin bizlere verdiği fikirlerle derneğimizi daha ileriye taşıyoruz. Geçmişine bakmadan, memleketine bakmadan, rengine bakmadan, bizim için geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi benimseyerek, kuruluşumuzdan bugüne yaklaşık bin küsür tane üniversite öğrencisine burs verdik ve vermeye devam ediyoruz. Bu konuda katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum.Marmara KAISİAD olarak sadece tabela derneği değiliz. Dernekçilik görevlerini yerine getiren bir SİAD olduğumuzu da kamuoyu bilir. Bölgemize ve ülkemize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Biz ciddi bir kurumuz, tabelada değil icraatta varız” şeklinde konuştu.



KAYMAKAM KARA, KAISİAD’I ÖRNEK GÖSTERDİ



Toplantıda söz alan Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ise Kars kısa adı KAISİAD olan Kars, Ardahan, Iğdır, Sanayici ve İşadamları Derneği’nin sadece üyelerine değil tüm bölgeye ekonomik ve sosyal alanda projeleri olan bir sivil toplum kuruluş olduğuna dikkat çekti: “Bölgemize katma değer oluşturan Kars Ardahan Iğdırlı Sanayicilerimizle ve işadamlarımızla birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Bugün bize KAISİAD birlik çatısı altında bir araya geldik. KAISİAD, aktif bir dernek tabela derneği değil. Güzel işler yapıyor. Sadece üyelerine ekonomik anlamda bir destek değil aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle ön plana çıkan dolayısıyla burslu öğrencilerin okutulmasından ihtiyaç sahibi insanlarımıza yaptığı yardımlarla da ön planda olan bir dernek.” Diye konuştu.



Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise, toplantıya katılanlara teşekkür etti. Toplantı, fotoğraf çekimiyle son buldu. (ÜMİT ÜLKER)

Marmara Bölgesi’nin önde gelen STK’larından Marmara KAISİAD, her yıl geleneksel olarak yaptıkları kahvaltı programını bu yılki yeni sezonun ilk toplantısına katılım yoğun oldu. Marmara KAISİAD Başkanı Şamil Yalçın ev sahipliğindeki toplantıya Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Darıca AK Parti İlçe Başkanı Köksal Şakar, Darıca CHP İlçe Başkanı Gökhan Aktaş, CHP Çayırova İlçe Başkanı Gökhan Eriş, Dilovası AK Parti İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Gebze CHP İlçe Başkanı Gökhan Orhan, siyasi partilerin belediye başkan aday adayları, bölgede faaliyet gösteren STK’lar ve dernek üyeleri katılım sağladı.