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MARMARA ŞİRKETLER GRUBU 2023 YILINA HIZLI BAŞLADI

2020 yılında Marmara Petrokimya çatısı altında Polisan Kimya ve Polisan AdBlue Marmara bölge distribütörlüğü ile faaliyete başlayan Marmara Şirketler Grububüyüme hedefini kurumsal personel kadrosu ile kısa sürede tamamladı.

MARMARA ŞİRKETLER GRUBU 2023 YILINA HIZLI BAŞLADI

19 Ocak 2023 Perşembe 17:08

Başer’den ailem dediği personeline teşekkür

2023 yılının henüz başında XENOL LUBRICANTS Endüstriyel Madeni Yağ distrübütörlüğünü bünyesine ekleyen Marmara Şirketler Grubu, bununla birlikte Marmara Petrokimya kendi markası olan MK  Antifreeze Oto Cam Suları ile otomotiv sektörünün tüm ihtiyaçlarını tamamlayacak duruma geldi. Serkan Başer hedeflerinin kısa sürede gerçekleşmesini “ailem” dediği personelinin çalışma azmine bağlı olduğunu ve kadrosuna olan güvenini vurguladı.

Yılların tecrübe ve deneyimiyle

Serkan Başer ve kardeşi Yılmaz Başer tararındanBaşiskele Sepetlipınar Mahallesi Demokratlar Caddesi No:16 adresinde faaliyet gösteren Marmara Şirketler Grubu, 2021 yılında Platform sektöründe Yılmaz Başer’in deneyimi ile Marmara Platform olarak boy göstermeye başladı. Yılmaz Başer, platform sektöründe yıllardır edindiği tecrübe ve deneyimini ortaya koymuş profosyonel kadrosu ile Marmara Şirketler Grubu çatısı altında platform sektörüne hizmet vermeye başladı.

Kocaeli bölgesinin ağır kimyasal ve temizlik kimyasalları ihtiyaçlarını karşılıyor

Ayrıca Marmara Şirketler Grubu bünyesine yeni bir oluşum daha ekleyen Serkan Başer Marmara Kimyasal olarak HİJYEN markası ile ağır kimyasallar ve temizlik kimyasallarıalanındaKocaeli çevresinde bulunan tüm sektörlerin ağır kimyasal ve temizlik kimyasalları ihtiyaçlarını tamamlamak adına yoluna devam etmektedir.Tüm bunlar ile beraber Serkan Başer, en büyük hayali olan Marmara Şirketler Grubu, oluşumunu tamamladığını ifade etti.

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