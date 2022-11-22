Mimaki Eurasia baskıda ezber bozan yeniliklerle FESPA Eurasia 2022’de

Geniş format inkjet baskı makinelerinin ve kesim plotterlarının lider markası Mimaki, 1 – 4 Aralık tarihleri arasında FESPA Eurasia 2022 fuarına katılarak, yeni ve pazarda en çok talep edilen çözümlerini sergileyecek. İFM fuar alanında 8. Salonda üç adadan oluşan Mimaki Eurasia standı toplam 648 m2’lik büyüklüğü ile ziyaretçilere hem teknoloji şovu yapacak hem de kullanıcı ürünlerinin yer aldığı sergi alanı ile görsel bir keyif yaşatacak. Mimaki Eurasia, başta kullanıcıları olmak üzere tüm ziyaretçilerine ve baskı profesyonellerine yeni baskı uygulamaları için ilham vermeye odaklanacak ve güçlü birliktelik mesajı verecek.

Mimaki Eurasia’nın üç adadan oluşan standında Tabela ve Reklam (SG), Endüstriyel (IP), Tekstil ve Giyim (TA) alanlarındaki baskı makinelerinin yanı sıra 3D baskı teknolojisi ve kesim plotterlarındaki en son yenilikler ve pazarda en çok talep edilen ürünler sergilenecek. Baskı endüstrisine kapsamlı ve uçtan uca çözümler sunan Mimaki, dijital baskının geldiği en son noktayı gözler önüne serecek. Ziyaretçileri Mimaki standının ayrılmaz bir parçasına dönüşen kafe bölümünde de sürprizler bekliyor. Bu yıl biraz daha genişleyen kafe bölümünde hazırlanan mağaza konseptli iki küçük bölümden birinde tekstil makinelerinde yaratılan oturma grubu ve kıyafetleri, diğerinde ise doğrudan objeye UV baskı ve sert zeminlere süblimasyon transfer baskı ile oluşturulmuş çok sayıda numune sunulacak.

FESPA Eurasia 2022 fuarına her zaman olduğu gibi, çok iyi bir şekilde hazırlandıklarını söyleyen Mimaki Eurasia Bölge Satış Müdürü Hüseyin Şarerler, stant konseptlerinin de ‘ilham vermek’ ve ‘yenilikleri keşfetmek’ şeklinde özetlenebileceğini dile getirdi. 2022 yılında pazarda çok ciddi bir gelişme ve talep artışı elde ettiklerini hatırlatan Şarerler, sözlerini şöyle sürdürdü; “Türk baskı endüstrisi beklentilerin ötesinde bir potansiyeline sahip. Baskı profesyonelleri yeni fırsatları elde etmek için en uygun ve doğru çözümlere sahip olmak istiyor. Bu açıdan avantaj elde etmek isteyen sektör mensuplarının en büyük çözüm ortağı olarak Mimaki Eurasia, gücünü ve konumunu sağlamlaştırıyor. Gelecek yıl ve daha sonrası için yatırım, üretim ve satış bağlamında pazarda daha fazla rekabetçi olmak isteyen firmaların temsilcilerini FESPA Eurasia 2022 fuarındaki standımıza davet ediyoruz.”

Mimaki Eurasia standı yenilik ve trend alanına dönüşecek

2022 yılı içindeki en kapsamlı stant ile FESPA Eurasia 2022'ye hazırlanan Mimaki Eurasia, ziyaretçileri için mini bir Mimaki eko-sistemi tasarladı. UV-LED baskıdan eko-solvent çözümlere, tekstilde direkt kumaşa baskıdan süblimasyon transfer baskıya, endüstriyel çözümlerden 3D baskı ürünlerine ve kesim için yeni olanaklar sağlayan plotterlara kadar tüm Mimaki teknolojileri fuar boyunca performanslarını gösterecek. Geçen yıl ilk kez hazırlanan ve büyük beğeni toplayan Mimaki kullanıcı ürünlerinden oluşan sergi alanı, bu yıl kapsamını genişletiyor. Sergide Mimaki’nin Türk kullanıcılarının yanı sıra dünyanın farklı yerlerinden kullanıcılarının ürünlerine de yer verilecek ve eşsiz bir küresel deneyim elde edilecek.

FESPA Eurasia ziyaretçileri Mimaki standında, bu yıl pazara lanse edilen yeni 330 Serisi’nden JV330-160 eko-solvent baskı makinesi ve TS330-1600 süblimasyon transfer baskı makinesini görme şansı yakalayacak. Verimlilik, baskı kalitesi ve iş akışı yönetiminde rakiplerini geride bırakan modeller, yepyeni özelliklerle donatıldı. Her iki modelde de bulunan ‘Deep Color Natural’ baskı profili sayesinde iç ve dış mekan baskılarında yüksek renk doğruluğu ve kalitesi elde ediliyor.

Baskı ve kesim süreçlerini kolaylaştırmayı ve hızlandırmayı mümkün kılan Mimaki teknolojileri de standın öne çıkan çözümleri arasında yer alacak. Ziyaretçiler CG-AR Serisi kesim plotterlarının, JV100-160 eko-solvent baskı makinesi ve UJV100-160 UV-LED baskı makinesi ile birlikte kullanıldığında, Mimaki ID Cut işlevi sayesinde nasıl verimli bir bas/kes akışı sağladığını görme fırsatı bulacak. Fuarda sergilenecek CG-130AR ve CG-60AR kesim plotterları, standart ve opsiyonel çalışma özellikleriyle kullanıcıların üretim kapasitelerini artırıyor.

Mimaki’nin gelişmiş baskı çözümleri ile sınırsız uygulama fırsatları

Endüstriyel reklam için birçok farklı çözüme sahip olan Mimaki Eurasia, standında pazarın en çok talep gören modellerini sergileyecek. İç ve dış mekan baskı uygulamaları için en cazip çözümlerin başında gelen JFX600-2513 geniş formatlı UV-LED flatbed baskı makinesi, artan baskı kafası sayısı ve güçlenmiş donanımıyla üretim hızını geçmiş modellere kıyasla %300 artırıyor. Baskı hizmeti sağlayıcılarının birçok talebini karşılamak üzere geliştirilen model, reklam ve dekorasyon işlerinde kullanılan reçine, ahşap, cam ve metal gibi 6 cm kalınlığa kadar çok çeşitli malzemelere baskı imkanı sunuyor. Yüksek üretkenlik ve geniş bir renk skalasına sahip olan JFX600-2513, farklı boya setleriyle çalışabiliyor ve 2.5D baskıları başarıyla gerçekleştiriyor.

Mimaki Eurasia standında sergilenecek diğer çözümler arasında ise şunlar yer alıyor; JV100-160 uygun maliyetli eko-solvent baskı makinesi, UJV100-160 tam donanımlı rulodan ruloya UV-LED baskı makinesi, CJV150-160 düşük maliyetli, yüksek hızlı ve performanslı, entegre bas/kes makinesi, tabela ve grafik endüstrilerine hitap eden UCJV300-75 UV-LED bas/kes baskı makinesi, doğrudan objeye baskı yapabilen yüksek performanslı küçük formatlı UV-LED baskı makineleri UJF-3042MkII e ve UJF-6042MkII e.

Tekstil uygulamaları için de Mimaki standında özel bir bölüm bulunuyor. Oturma odası dekorasyonu ve moda uygulamalarının yer alacağı bu bölümde şu Mimaki çözümleri sergilenecek; TS55-1800 süblimasyon transfer baskı makinesi, Tx300P-1800B, blanketli, esnek kumaşa doğrudan dijital baskı makinesi, TS100-1600, uygun maliyetli tam donanımlı süblimasyon transfer baskı makinesi ve portföyün en yeni çözümlerinden TS330-1600süblimasyon transfer baskı makinesi.

Yaratıcılığın gerçeğe dönüştüğü 3D baskı segmenti için Mimaki en yeni çözümü 3DUJ-2207 ile ziyaretçilerini karşılayacak. Kompakt tasarımıyla ofislerde rahatça kullanılabilen 3D baskı makinesi 3DUJ-2207, 10 milyon renkli baskı gücüyle prototip, model ve figür üretiminde yeni olanaklara kapı açıyor. Ayrıca 3D baskı sonrasında ürünün destek malzemesinden temizlenmesini sağlayan 3DCS-322 son işlem ünitesi de ziyaretçilerin ilgisini çekecek bir çözüm olacak.

FESPA Eurasia 2022 ziyaretçileri Mimaki Eurasia’yı Salon 8’de A20 / B20 ve C20 numaralı stantta ziyaret ederek, Mimaki teknik ekibinden çözümler ve uygulamalar hakkında detaylı bilgiler alabilecek.

Mimaki’nin gelişmiş baskı teknolojileri hakkında daha fazla bilgiye resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz; http://www.mimaki.com.tr/