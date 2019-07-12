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Ödemeler dengesi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, cari açıktaki gerilemenin devam etmesini beklediklerini bildirdi.

Ödemeler dengesi

12 Temmuz 2019 Cuma 11:08

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Mayıs 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. 

Mayıs ayında cari işlemler hesabının 151 milyon dolar fazla verdiğini vurgulayan Zeytinoğlu, ocak-mayıs döneminde cari açığın 3,14 milyar dolar gerçekleştiğini, yıllık cari işlemler açığının ise 2,37 milyar dolara gerilediğini belirtti.

Zeytinoğlu, mayıs ayında beklentiler doğrultusunda cari fazla verildiğine işaret ederek, "Yıllık cari açıkta da önemli oranda gerileme gördük. Bu azalıştaki ana etken, geçen yılın aynı ayına göre 5,9 milyar dolar gerilemeyle dış ticaret açığındaki iyileşme oldu. Bunun yanında hizmet gelirleri katkısı da 2,3 milyar dolar ile 2014 yılından buna mayıs ayları itibarıyla en yüksek seviyede gerçekleşti. Cari açıktaki gerilemenin devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı. 

- "204 milyon dolar net giriş olduğunu görüyoruz"

Finans hesabına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Finansman tarafına baktığımızda mayıs ayında, portföy yatırımlarında 456 milyon dolar net çıkış olurken, doğrudan yatırımlarda 204 milyon dolar net giriş olduğunu görüyoruz. Ocak-mayıs dönemi doğrudan yatırım girişleri ise 3 milyar dolar. Geçen yılın aynı döneminin üzerinde olsa da doğrudan yatırımlardaki girişlerin sınırlı kaldığını görüyoruz. 11. Kalkınma Planı'nda doğrudan yatırımların ülkemize çekilmesi konusunun hedeflendiğini gördük. Bu hususta atılacak adımlarla yatırımların çekilmesi noktasında da artışlar temenni ediyoruz.



AA
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