Önemli temettü şirket gelişmeleri

Temettü yatırımcısının takip ettiği BIST Temettü Endeksine dahil şirketlerden 9 firma hakkında geçtiğimiz hafta içi 21-25 Kasım 2022 tarihleri arasında önemli açıklamalar geldi.

Temettü şirketlerinden gelen açıklamaların özetlerini aşağıya çıkardık.

21-25 Kasım 2022 tarihleri arası temettü şirketlerine ait önemli açıklamalar:

1- Doğan Holding yurt dışındaki iştirakinin sermayesini artırdı.

Doğan Holding’in yüzde 100 bağlı ortaklığı DHI Investment’ın ödenmiş sermayesi 50 milyon euro nakden artırılacak. Doğan Holding bu tutarı DHI Investment'ın Türkiye'deki banka hesabına yatırarak bedelliye katılacak. Bedelliye gerekçe olarak global piyasalarda ortaya çıkabilecek yatırım fırsatlarının değerlendirilebilmesi gösterildi.

2- FM İzmit Piston’un dolaylı hakim hissedarı Apollo fonları oldu.

FM İzmit Piston’un sermayesinin yüzde 77,74’ü Federal Mogul Powertrain’e ait bulunuyor. Federal Mogul Powertrain’in sermayesinin yüzde 50’si ise Federal Mogul Germany’e ait. Federal Mogul Germany’in dolaylı ana pay sahibi ise Tenneco firması. Federal Mogul Germany yaptığı açıklamada, ana ortağı Tenneco’nun paylarının tamamının 17 Kasım 2022 günü Apollo şirketler grubu fonlarına geçtiğini duyurdu. Söz konusu açıklamaya ile FM İzmit Piston’un dolaylı hakimiyeti Apollo fonlarına geçmiş oldu.

3- Ereğli, 10 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edecek.

Ereğli Demir Çelik, Türk lirası cinsinden toplam 10 milyar TL tutarına kadar borçlanma aracı ihraç edecek. İhraç, yurt içinde nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olabilecek. Borçlanma araçlarının vadesinin 48 ayı aşmayacak şekilde belirlenecek.

4- Halk GMYO 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edecek.

Halk GMYO, tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılması yönünde karar aldı. İhraç limiti en fazla 2 milyar TL olacak. Halk GMYO, ihraç tavanı limit alımı için SPK’ya başvuruda bulundu.

5- İNDEKS, Orta Doğu’da en hızlı büyüyen distribütör ödülü aldı.

İndeks, Canon tarafından düzenlenen CMET Partners Conference Ödül Töreni'nde Orta Doğu ve Türkiye bölgesinde "Tüm Kategorilerde En Yüksek Büyüme Gösteren Distribütör" ödülüne aldığını duyurdu.

6- Bağlı iştirakinin yeni tesisi devreye girdi.

Polisan Holding’in yüzde 100 bağlı ortaklığı Polisan Kimya, yeni reçine tesisini faaliyete aldı. Yeni tesisin devreye girmesiyle, üretim kapasitesinde yüzde 30 artış öngörülüyor. Endüstri 4.0 altyapısına sahip olduğu belirtilen tesiste, daha esnek üretim kabiliyetine sahip reçine üretimi gerçekleştirilecek.