OSB’ler Pendik’te toplanıyor Kısa adı Gebze GOSB olan Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi’nin ev sahipliğinde 7 eylül Perşembe günü yarın Pendik Kurtköy’de Asya Otel’de Türkiye’deki 394 organize sanayi bölgesinin çatı kuruluşu Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından Marmara Bölgesi’ndeki 98 organize sanayi bölgesinin katılımıyla ‘OSBÜK Marmara Bölge Toplantısı’ düzenlenecek. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, İstanbul Valisi Davut Gül, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü katılacak.

06 Eylül 2023 Çarşamba 10:01