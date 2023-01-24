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SEDAŞ, KalDer üyesi oldu

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce İllerinin elektrik dağıtım faaliyetini yürüten SEDAŞ, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) üyesi oldu.

SEDAŞ, KalDer üyesi oldu

24 Ocak 2023 Salı 19:47

                            
  SEDAŞ’ın KalDer üyesi olması dolayısıyla düzenlenen sertifika töreni, Sakarya’daki Teknik Eğitim Merkezinde gerçekleşti. Törende üyelik sertifikasını SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz KalDer yöneticisi Elif Eğeryılmaz’ın elinden aldı. SEDAŞ Üst Yönetim Ekibi ve bağlı departmanların katılım sağladığı törende konuşan SEDAŞ CEO’su Dr. Necmi Odyakmaz, “Mükemmellik kültürünü benimseyen ve ülkemizin yaşam kalitesini artırma misyonu ile çalışan Türkiye Kalite Derneği’nin bir parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. KalDer’in sağladığı eğitimler, etkinlikler, deneyim paylaşımları ve teknik geziler gibi hizmetlerinin şirketimize katkı sağlayacağına inanıyorum. Ulusal kalite bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi ve mükemmellik modeli uygulamalarının yaygınlaştırılmasına ülkemizde öncülük eden dernek ile iş birliği çalışmalarımızı Regülasyon ve Uyum Direktörlüğümüze bağlı Stratejik Planlama ve Geliştirme Müdürlüğümüz üstlenecek. Hedefimiz her zaman olduğu gibi müşterilerimiz ve onlara sunduğumuz hizmetin kalitesini artırmaktır. Üyeliğimizin şirketimize büyük katkı ve kazanımlar getirmesini temenni ederim” dedi. (IHA)
                           
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