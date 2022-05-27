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Şeker ithalatına tarife kontenjanı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 400 bin ton şeker ithalatında gümrük vergisi alınmayacak

Şeker ithalatına tarife kontenjanı

27 Mayıs 2022 Cuma 11:09

 Resmi Gazete'nin 27 Mayıs 2022 tarihli sayısında yayımlanan karar ile 400 bin ton kamış veya şeker pancarı ithalatında gümrük vergisi ve varsa ek mali yükümlülükler sıfır olarak uygulanacak.

Karar kapsamında düzenlenen ithal lisansları 15 Ekim 2022 tarihine kadar geçerli olacak.

Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları Ticaret Bakanlığı'nca yayımlanacak tebliğle belirlenecek.
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