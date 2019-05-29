Son gün 31 Mayıs!

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve yoğunluğa sebep verilmemesi için tüm gişeler gün boyunca Gebzelilere hizmet veriyor. Sadece T.C kimlik numarası ile vatandaşlar vergi ödemelerini beklemeden birebir personelle görüşerek ödeyebiliyor. Ayrıca vatandaşlar vergi ödemelerini belediye binasına gelmeden internet üzerinden de ödeme imkanına sahip. Vatandaşlar www.gebze.bel.tr internet adresi üzerinden Gebze Belediyesinin resmi internet sayfasında yer alan e-belediye üzerinden işlemlerini zahmetsizce gerçekleştirebiliyor.
Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve yoğunluğa sebep verilmemesi için tüm gişeler gün boyunca Gebzelilere hizmet veriyor. Sadece T.C kimlik numarası ile vatandaşlar vergi ödemelerini beklemeden birebir personelle görüşerek ödeyebiliyor. Ayrıca vatandaşlar vergi ödemelerini belediye binasına gelmeden internet üzerinden de ödeme imkanına sahip. Vatandaşlar www.gebze.bel.tr internet adresi üzerinden Gebze Belediyesinin resmi internet sayfasında yer alan e-belediye üzerinden işlemlerini zahmetsizce gerçekleştirebiliyor.