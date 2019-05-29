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Son gün 31 Mayıs!

Çevre ve İlan Vergilerinin birinci taksitinin son ödeme tarihi 31 Mayıs Cuma..

Son gün 31 Mayıs!

29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:43

 Gebze Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından; Emlak, Çevre ve İlan Vergilerinin birinci taksitinin son ödeme tarihinin 31 Mayıs Cuma günü olduğu bildirdi.
Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve yoğunluğa sebep verilmemesi için tüm gişeler gün boyunca Gebzelilere hizmet veriyor.  Sadece T.C kimlik numarası ile vatandaşlar vergi ödemelerini beklemeden birebir personelle görüşerek ödeyebiliyor. Ayrıca vatandaşlar vergi ödemelerini belediye binasına gelmeden internet üzerinden de ödeme imkanına sahip. Vatandaşlar www.gebze.bel.tr internet adresi üzerinden Gebze Belediyesinin resmi internet sayfasında yer alan e-belediye üzerinden işlemlerini zahmetsizce gerçekleştirebiliyor.

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