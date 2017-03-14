Sürücülere Güzel Haber ! Benzinin litre fiyatında 9 kuruşluk indirim bekleniyor. Benzinin fiyatı İstanbul'da 5,22 liradan 5,13 liraya, Ankara'da 5,26 liradan 5,17 liraya, İzmir'de ise 5,23 liradan 5,14 liraya düşecek.

14 Mart 2017 Salı 11:13