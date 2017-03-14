Sürücülere Güzel Haber !
Benzinin litre fiyatında 9 kuruşluk indirim bekleniyor. Benzinin fiyatı İstanbul'da 5,22 liradan 5,13 liraya, Ankara'da 5,26 liradan 5,17 liraya, İzmir'de ise 5,23 liradan 5,14 liraya düşecek.
Beklenen indirimin gerçekleşmesinin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 5,22 liradan 5,13 liraya, Ankara'da 5,26 liradan 5,17 liraya, İzmir'de ise 5,23 liradan 5,14 liraya düşecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.