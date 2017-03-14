EKONOMİ:
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Sürücülere Güzel Haber !

Benzinin litre fiyatında 9 kuruşluk indirim bekleniyor. Benzinin fiyatı İstanbul'da 5,22 liradan 5,13 liraya, Ankara'da 5,26 liradan 5,17 liraya, İzmir'de ise 5,23 liradan 5,14 liraya düşecek.

Sürücülere Güzel Haber !

14 Mart 2017 Salı 11:13

 Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) açıklamasına göre bu gece yarısından sonra  geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına  9 kuruş indirim yapılacak.

Beklenen indirimin gerçekleşmesinin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 5,22 liradan 5,13 liraya, Ankara'da 5,26 liradan 5,17 liraya, İzmir'de ise 5,23 liradan 5,14 liraya düşecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.
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