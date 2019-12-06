Tarhan, “Enflasyonda hayaller yüzde 15, gerçekler yüzde 22”

“KENDİNE BAZ ALDIĞI RAKAMLAR FARKLI”
Devletin kendi aldığı maktu vergilere, resimlere, harçlara ve para cezalarına yüzde 22,58 oranında zam yaptığını kaydeden Tarhan “Devlet kendi gelirlerini de enflasyon karşısında korumak için zam yapıyor ama vatandaşa açıkladığı ile kendine baz aldığı rakamlar farklı. Bakıyorsunuz son bir yılda elektriğe yüzde 32, doğalgaza yüzde 32, gıdaya yüzde 21, mal ve hizmetlerde yüzde 23 zam gelmiş. Üstelik bunlar TÜİK’in açıkladığı resmi rakamlar. Hepimiz biliyoruz ki gerçekte durum çok daha vahim, mutfaktaki yangın çok daha büyük. Pazara çıkıp baktığınızda zamlar, süt ürünlerinde yüzde 40, Sebze meyve yüzde 50’ye dayanmış durumda. O yüzden %15 oranı vatandaş için bir şey ifade etmiyor” açıklamasında bulundu.