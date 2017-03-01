TL ile İhracatta Büyük Artış

TİM'in verilerine göre, şubatta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 11 milyar 296 milyon dolar oldu. TL ile ihracatta ise yüzde 130'luk artış yaşandı

TİM'in verilerine göre, şubatta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 11 milyar 296 milyon dolar oldu. TL ile ihracatta ise yüzde 130'luk artış yaşandı





Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ihracat şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,1 artarak 11 milyar 296 milyon dolara ulaştı.

Son 12 aylık dönemde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artışla 143 milyar 218 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

ERDOĞAN'IN ÇAĞRISIYLA TL İLE İHRACAT COŞTU

TÜİK verilerinden alınan bilgiye göre, Türk lirası (TL) karşılığında yapılan ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 130 artış gösterdi.

TL ile yapılan ihracat, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 130 artış kaydetti. Türkiye'nin ocakta yaptığı 11 milyar 277 milyon 645 bin dolarlık ihracatın 963 milyon 840 bin dolarlık bölümü TL karşılığında yapıldı.



Türk lirası (TL) karşılığında yapılan ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 130 artış gösterdi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ocakta yaptığı ihracat 11 milyar 277 milyon 645 bin dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ihracatın 963 milyon 840 bin dolarlık bölümü TL karşılığında yapıldı.



TL ile yapılan ihracat, ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 130'luk artış kaydetti. Ocak 2016'da TL karşılığı yapılan ihracat tutarı 419 milyon 234 bin dolar olmuştu.



Ocaktaki ihracatın yüzde 47,23'ü avro, yüzde 40,26'sı dolar, yüzde 8,55'i TL, yüzde 3,12'si İngiliz sterlini, geri kalanı da diğer para birimleri ile gerçekleştirildi.

TL İLE YAPILAN İTHALAT YÜZDE 36 ARTTI

Verilere göre, ocak ayında 15 milyar 586 milyon 147 bin dolar olan toplam ithalat işlemlerinin de 1 milyar 81 milyon 229 bin dolarlık bölümü TL ile yapıldı.



TL ile yapılan ithalat tutarı, ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,3 artış gösterdi. 2016 ocak döneminde ise 793 milyon 113 bin dolarlık ithalat TL karşılığında yapılmıştı.



Ocak ayında ithalatın yüzde 62,05'i dolar, yüzde 29,64'ü avro, yüzde 6,93'ü TL, geri kalan bölümü de diğer para birimleriyle gerçekleştirildi.



ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizdeki dalgalanmanın ardından ithalat ve ihracatın yerli parayla yapılmaya başlanacağını açıklamıştı. Erdoğan, bu konuda anlaşmaya varılan ülkelerin olduğunu duyurmuştu.