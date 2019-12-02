EKONOMİ:
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Zeytinoğlu büyüme rakamını değerlendirdi

KSO Başkanı Zeytinoğlu 2019 üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamını değerlendirdi

Zeytinoğlu büyüme rakamını değerlendirdi

02 Aralık 2019 Pazartesi 16:32

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan ve üçüncü çeyrekte yüzde 0.9 artan büyüme oranına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Ekonomide geçtiğimiz üç çeyrek üst üste küçülme yaşamıştık. Üçüncü çeyrekten itibaren ise büyümenin pozitife geçeceğini bekliyorduk. Nitekim beklentilerimizle uyumlu olarak yeniden büyümeye geçildi ve yüzde 0.9 büyüme sağlandı. Bunu, ekonomide iyileşme sinyallerini teyit etmesi açısından olumlu değerlendiriyoruz. Tahminimizce rakamlar önümüzdeki çeyrekte daha iyi gelecek. Yılın son çeyreğinde ise baz etkisi ile büyüme oranının yüzde 5’in üzerinde gerçekleşebileceğini bekliyoruz.” dedi.

 

İnşaat sektörü dışında büyümeye her sektörden pozitif katkı geldiğini söyleyen Zeytinoğlu, “Bizim en fazla üzerinde durduğumuz veri olan sanayi sektörünün katkısı yüzde 1.6, imalat sanayinin katkısı yüzde 1.4 oldu. Tarım sektöründen yüzde 3.8, hizmetler sektöründen de yüzde 0.6’lık bir katkı geldi. İnşaat sektöründe ise yüzde 7.8’lik bir daralma oldu.” açıklamasını yaparak, “Üçüncü çeyrek büyümesine devletin harcamaları yüzde 7 civarında önemli bir katkı vermiş. Bizi en çok endişelendiren ise gayri sabit sermaye oluşumundaki daralma oldu. Bu daralmada makine ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 7.5’lik gerileme dikkat çekiyor. Yatırımlardaki küçülme hızı çeyrekler bazında azalmış. Önümüzdeki dönem baz etkisiyle bu kalemde artışlar olacağını ancak sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Yatırımların artması, ekonomide sanayinin payının artması, ihracatın artması, ekonominin istihdam yaratma kapasitesinin artması anlamlarına geleceğinden sürdürülebilir büyüme için çok önemli görüyoruz.” dedi.

 

Büyüme oranında dış ticaretin etkisine değinen Zeytinoğlu, “Mal ve hizmet ihracatı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.1, aynı dönem ithalat ise yüzde 7.6 arttı. Kurdaki oynaklıklar nedeniyle ithalatımızda uzun bir süredir azalma vardı. Ancak baz etkisiyle artık artışa geçmiş durumdayız. Büyüme oranımıza ihracatın katkısı, çeyrekler bazında azalmakta olmasına rağmen, yüzde 5,1’lik katkıyı önemsiyoruz. Arzumuz tabi ki ihracat artışlarımızın ivmelenerek devam edebilmesi.” dedi.  Zeytinoğlu, “Bilindiği gibi ihracatımızın yarısını Avrupa Birliği ülkelerine yapıyoruz. Kotalardan dolayı AB’ne ihracatta zorlanıyoruz. Taşımalar trenle olursa bu zorluğu atlatabiliriz. Bununla birlikte sınırımız olan birkaç pazarımızı da kaybettik. Kuzey Afrika ülkeleri ile ticarette de maalesef AB’nin kendi Serbest Ticaret Anlaşmalarına dahil olamadığımız için zorlanıyoruz. Tüm bunlara karşılık ABD ile olan dış ticaretimiz önemli bir potansiyeli barındırıyor. Karşılıklı 100 milyar dolarlık dış ticaret hedefimiz gerçekleşirse ihracatta hep arzu ettiğimiz aylık 17-18 milyar dolar düzeyine ulaşabiliriz. Bu da önümüzdeki yıl hedeflediğimiz yüzde 5 düzeyindeki büyüme oranını yakalamamız demektir.” dedi.

 

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