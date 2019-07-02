Zeytinoğlu dış ticaret rakamlarını değerlendirdi

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan haziran ayı geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat yüzde 14.2 azalarak 11.1 milyar dolar, ithalat yüzde 22.6 azalarak 14.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı ise yüzde 49.5 azalarak 3.2 milyar dolar olarak geçekleşti.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu yaptığı değerlendirmede, haziran ayında uzun bayram tatilinin ihracat rakamlarına yansıdığını belirterek, “Ramazan Bayramı tatilinin uzaması ihracat rakamlarımıza olumsuz yansıdı ve ihracatımız 11.1 milyar dolar ile son yılların en düşük seviyesinde gerçekleşti. İhracatın ekonomimize katkısı açısından, tatillerin uzamaması gerektiğine inanıyoruz.” dedi. Haziran ihracatındaki bu gerilemenin geçici olmasını temenni eden Zeytinoğlu, “Önümüzdeki dönem umarız ihracatta geçmiş aylarda yakaladığımız artış ivmesi devam eder. Ve kayıpların telafi edilerek, aylık bazda 16-17 milyar dolar ihracat rakamlarına ulaşırız.” dedi.

Zeytinoğlu ilk altı aylık döneme ilişkin değerlendirmesinde, “Ocak-haziran döneminde ihracatımız geçen yılın aynı döneminin yüzde 1.9 üzerinde gerçekleşti. İthalatımız ise aynı dönemde yüzde 19,8 geriledi. Dolayısıyla yılın ilk altı ayında dış ticaret açığındaki azalma yüzde 63.6 oldu. Dış ticaret açığındaki bu iyileşme cari açığa da olumlu yansıyacaktır.” dedi.